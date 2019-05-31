Известная телеведущая Эвелина Бледанс дала интервью, в котором рассказала о своем отношении к старости. Также она рассказала о своих процедурах для поддержания красоты

Известная телеведущая Эвелина Бледанс дала интервью, в котором рассказала о своем отношении к старости. Также она рассказала о своих процедурах для поддержания красотыЖенщина заверяет, что больших переживаний на тему возраста у нее нет. По ее словам, этой темы не существует, когда есть энергия, ты молод душой и есть, чем заниматься.Все началось с поста в Instagram ведущей Леры Кудрявцевой. После своего 48-го дня рождения она подняла тему старости и заявила, что всегда хочется оставаться молодой. Эвелина начала ее успокаивать, мол "мы перманентно юненькие".Бледанс признается, что времени ходить на уходовые процедуры у нее почти нет. Сейчас она отодвинула все уколы и массажи на второй план. "Есть возможность – пойду что-то сделаю, нет – займусь чем-то другим", – рассказывает звезда. Кроме того, она отмечает, что в 20 лет занималась этим гораздо интенсивнее."Когда у тебя на данный момент и в перспективе много всего, задумываться о годах бессмысленно", – утверждает Эвелина.К слову, пластику светская дива никогда не делала. Но она допускает мысль, что придет к этому через пару лет.К спорту у женщины особое отношение. Когда появляется свободное время Эвелина ходит на йогу, на памп и на водные занятия. Но даже в разгар рабочего процесса она старается хоть пару минут уделить упражнениям.