Сбор гостей в 15:00 в парке 850-летия

Сбор гостей в 15:00 в парке 850-летия1 июня, в День защиты детей, компания ЗАО «Ферреро Руссия» приглашает всех жителей города Владимир на праздник!Год назад была запущена социальная программа «Эстафета добра», приуроченная к 10-летию фабрики Ферреро. 1 июня она завершится веселым праздником для всей семьи.Приходите, будет много добрых и веселых конкурсов и, конечно, подарки!Сбор гостей в 15:00 на площадке ЦПКиО г.Владимира (парк 850-летия) около колеса обозрения.