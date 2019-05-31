Он состоял в партии с 2002 года
Он состоял в партии с 2002 года
Глава Киржачского района Михаил Горин решил приостановить членство в «Единой России». В партии он состоял с 2002 года.
Своё решение Горин пояснил историей противостояния жителей Киржачского района со строительством мусорного полигона в Филипповском. Михаил Горин считает, что эта борьба слишком политизирована. Именно поэтому он временно приостанавливает своё членство в партии.
8 июня в Киржаче пройдёт митинг за отставку Михаила Горина.