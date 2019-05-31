Он состоял в партии с 2002 года

Он состоял в партии с 2002 годаГлава Киржачского района Михаил Горин решил приостановить членство в «Единой России». В партии он состоял с 2002 года.Своё решение Горин пояснил историей противостояния жителей Киржачского района со строительством мусорного полигона в Филипповском. Михаил Горин считает, что эта борьба слишком политизирована. Именно поэтому он временно приостанавливает своё членство в партии.8 июня в Киржаче пройдёт митинг за отставку Михаила Горина.