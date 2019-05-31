Герцогиня Сассексская и принц Гарри отказались от своих обязанностей в совместном благотворительном предприятии с герцогиней Кембриджской и принцем Уильямом. Поговаривают, что Меган Маркл окончательно рассорилась с Кейт Миддлтон.

Герцогиня Сассексская и принц Гарри отказались от своих обязанностей всовместном благотворительном предприятии с герцогиней Кембриджской и принцемУильямом. Поговаривают, что Меган Маркл окончательно рассорилась с КейтМиддлтон.Четверка первоначальносоздала Королевский фонд, но Меган Маркл и принц Гарри теперь отойдут от благотворительнойцели. Этот шаг углубляет подозрения о ссоре между братьями и их супругами.Когда они в прошлом году появились на сцене для первой благотворительнойсессии, их назвали "потрясающей четверкой", сообщает Express.co.uk. Но чуть более года спустя Мега Маркл с принцем Гарри и КейтМиддлтон с принцем Уильямом будут заниматься своими благотворительнымиорганизациями отдельно.РешениеМеган и Гарри стало ударом для Королевского фонда, поскольку благотворительнаяорганизация надеялась использовать влияние всех четырех членов монаршей семьи.Источник, близкий к королевским кругам, заявил, что между братьями "все сталоочень плохо, и они не видели друг друга в течение нескольких месяцев"."Конечно,враждебность по отношению к статусу, деньгам и означала, что расколв их совместных домохозяйствах должен был состояться гораздо быстрее, чемпредполагалось, поэтому, возможно, было неизбежно, что их совместнаяблаготворительность тоже должна быть разделена", – заявил инсайдер. Отметим, что Меган Маркл славится своим сложным характером. Герцогиня Сассекская держится очень гордо и не позволяет собой манипулировать.Напомним, что и принц Гарри 19 мая отметили годовщину свадьбы. В честь этой даты появилось видео с подборкой фото торжественной церемонии 2018 года в Виндзорском замке.