Герцогиня Сассексская и принц Гарри отказались от своих обязанностей в
совместном благотворительном предприятии с герцогиней Кембриджской и принцем
Уильямом. Поговаривают, что Меган Маркл окончательно рассорилась с Кейт
Миддлтон.
Герцогиня Сассексская и принц Гарри отказались от своих обязанностей в
совместном благотворительном предприятии с герцогиней Кембриджской и принцем
Уильямом. Поговаривают, что Меган Маркл окончательно рассорилась с Кейт
Миддлтон.
Четверка первоначально
создала Королевский фонд, но Меган Маркл и принц Гарри теперь отойдут от благотворительной
цели. Этот шаг углубляет подозрения о ссоре между братьями и их супругами.
Когда они в прошлом году появились на сцене для первой благотворительной
сессии, их назвали "потрясающей четверкой", сообщает Express.co.uk. Но чуть более года спустя Мега Маркл с принцем Гарри и Кейт
Миддлтон с принцем Уильямом будут заниматься своими благотворительными
организациями отдельно.
Решение
Меган и Гарри стало ударом для Королевского фонда, поскольку благотворительная
организация надеялась использовать влияние всех четырех членов монаршей семьи.
Источник, близкий к королевским кругам, заявил, что между братьями "все стало
очень плохо, и они не видели друг друга в течение нескольких месяцев".
"Конечно,
враждебность по отношению к статусу, деньгам и означала, что раскол
в их совместных домохозяйствах должен был состояться гораздо быстрее, чем
предполагалось, поэтому, возможно, было неизбежно, что их совместная
благотворительность тоже должна быть разделена", – заявил инсайдер. Отметим, что Меган Маркл славится своим сложным характером. Герцогиня Сассекская держится очень гордо и не позволяет собой манипулировать.
Напомним, что и принц Гарри 19 мая отметили годовщину свадьбы. В честь этой даты появилось видео с подборкой фото торжественной церемонии 2018 года в Виндзорском замке.