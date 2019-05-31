Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая сделала кошмарное признание. Звезда спорта вынуждена постоянно принимать препараты.

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая сделала кошмарное признание. Звезда спорта вынуждена постоянно принимать препараты.Женщина призналась, что каждый день на протяжении полугодасдавала кровь. Изменения в анализах грозили ее летальным исходом.По словам Ирины, такие меры связаны с тяжелым заболеванием. Последнее время она страдает от васкулита. Эта болезнь, в свою очередь, провоцирует иммунопатологическое воспаление сосудов.В связи с этим фигуристка вынуждена постоянно употреблять таблетки. Это необходимо для поддержания ее состояния в норме."Каждый день до конца жизни. Если не принимать, я умру", – утверждает Слуцкая.Благодаря своевременному лечениюсейчас спортсменка чувствует себя лучше. Ранее считалось, что с этим заболеванием нельзя жить. Поэтому ее случай даже лег в основу научно-исследовательской работы.Напомним, недавно сообщалось о третей беременности экс-фигуристки. Отцом ребенка станет новый супруг Ирины бизнесмен Алексей Говырин, как сообщали ранее .