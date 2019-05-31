Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая сделала кошмарное признание. Звезда спорта вынуждена постоянно принимать препараты.
Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая сделала кошмарное признание. Звезда спорта вынуждена постоянно принимать препараты.
Женщина призналась, что каждый день на протяжении полугода
сдавала кровь. Изменения в анализах грозили ее летальным исходом.
По словам Ирины, такие меры связаны с тяжелым заболеванием. Последнее время она страдает от васкулита. Эта болезнь, в свою очередь, провоцирует иммунопатологическое воспаление сосудов.
В связи с этим фигуристка вынуждена постоянно употреблять таблетки. Это необходимо для поддержания ее состояния в норме.
"Каждый день до конца жизни. Если не принимать, я умру", – утверждает Слуцкая.
Благодаря своевременному лечению
сейчас спортсменка чувствует себя лучше. Ранее считалось, что с этим заболеванием нельзя жить. Поэтому ее случай даже лег в основу научно-исследовательской работы.
Напомним, недавно сообщалось о третей беременности экс-фигуристки. Отцом ребенка станет новый супруг Ирины бизнесмен Алексей Говырин, как сообщали ранее .