Индийская аартистка и ведущая Малаика Арора
опубликовала неоднозначное фото на своей странице в Instagram.
45-летняя звезда встретила шквал критики за естественную
красоту.
Индийская аартистка и ведущая Малаика Арора
опубликовала неоднозначное фото на своей странице в Instagram.
45-летняя звезда встретила шквал критики за "естественную"
красоту.
На черно-белом
снимке Малаика позирует в боди с поднятыми вверх руками, демонстрируя стройную
фигуру. Фото не вызвало бы такого ажиотажа, если бы ни один пикантный нюанс –
небритые подмышки знаменитости.
Многие судили теледиву за небрежное, по их мнению, отношение к
своему телу. Некоторые и вовсе отметили, что волосатые подмышки у женщины – это
мерзко. "Хотя бы подмышки побрила, это же отвратительно", "Что за черт!
Побрейся. Это странно!", "Тебе нужен воск", – прокомментировали кадр фолловеры.
Однако нашлись
и те, кто встал на защиту Ароры. "А мне нравится. Это проявление уверенности в
себе. Все знаменитости должны так делать", "Такая горячая и
смелая Малаика". "Сексуальная девушка", – написали поклонники актрисы.
Малаика Арора
сыграла во многих индийских фильмах. Кроме того, с 2008 года она выступает как
продюсер. Также знаменитость танцует и участвует в качестве судьи в India's Got
Talent – индийском аналоге шоу "Минута славы".
Отметим,
мода на отказ от депиляции у женщин возникла несколько лет назад. В массы ее
продвинули такие мировые звезды, как Джулия Робертс, Мадонна, Майли Сайрус,
Бритни Спирс и другие.