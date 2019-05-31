Индийская аартистка и ведущая Малаика Арора опубликовала неоднозначное фото на своей странице в Instagram. 45-летняя звезда встретила шквал критики за естественную красоту.

Индийская аартистка и ведущая Малаика Арораопубликовала неоднозначное фото на своей странице в Instagram.45-летняя звезда встретила шквал критики за "естественную"красоту.На черно-беломснимке Малаика позирует в боди с поднятыми вверх руками, демонстрируя стройнуюфигуру. Фото не вызвало бы такого ажиотажа, если бы ни один пикантный нюанс –небритые подмышки знаменитости.Многие судили теледиву за небрежное, по их мнению, отношение ксвоему телу. Некоторые и вовсе отметили, что волосатые подмышки у женщины – этомерзко. "Хотя бы подмышки побрила, это же отвратительно", "Что за черт!Побрейся. Это странно!", "Тебе нужен воск", – прокомментировали кадр фолловеры.Однако нашлисьи те, кто встал на защиту Ароры. "А мне нравится. Это проявление уверенности всебе. Все знаменитости должны так делать", "Такая горячая исмелая Малаика". "Сексуальная девушка", – написали поклонники актрисы.Малаика Арорасыграла во многих индийских фильмах. Кроме того, с 2008 года она выступает какпродюсер. Также знаменитость танцует и участвует в качестве судьи в India's GotTalent – индийском аналоге шоу "Минута славы".Отметим,мода на отказ от депиляции у женщин возникла несколько лет назад. В массы еепродвинули такие мировые звезды, как Джулия Робертс, Мадонна, Майли Сайрус,Бритни Спирс и другие.