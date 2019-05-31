О целях и решениях, которые ведут к господству над миром, сегодня говорили в московской школе, где нет учителей, а задания проверяет компьютер. Речь о разработке искусственного интеллекта — технологии, которая уже в ближайшие десятилетия полностью изменит жизнь на всей планете.

О целях и решениях, которые ведут к господству над миром, сегодня говорили в московской школе, где нет учителей, а задания проверяет компьютер. Речь о разработке искусственного интеллекта — технологии, которая уже в ближайшие десятилетия полностью изменит жизнь на всей планете. Владимиру Путину показали отечественные разработки в этой области — те, что еще несколько лет назад были фантастикой. Президент поставил задачу вывести нашу страну в число мировых IT-лидеров.Интеллект искусственный, но искренность приветствия у аватара — самая настоящая. Уникальные технологии, созданные российскими специалистами. Такой нейрошлем помогает восстановиться пациентам с травмой головы. Есть разработки, которые позволят быстрее выявить инсульт. Еще одна система способна распознавать голос. Техника сбережет время врачей.Чтобы обеспечить масштабный рывок, в России подготовили профильную национальную стратегию. В мире идет борьба за технологическое лидерство."Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, последствия нам всем понятны, тот станет властелином мира. Не случайно многие развитые страны уже приняли свои планы действий по развитию таких технологий. И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта", — подчеркнул Владимир Путин.У России хорошие стартовые условия. Мобильная связь и интернет повсеместно. Стоимость доступа в сеть — одна из самых низких в мире. Сильная научная школа. Лидерство в математике и физике на протяжении десятилетий.В этой школе нет учителей. Все задания выдает компьютер. Не найти расписания. Каждый занимается в своем темпе. А главное никогда не звенит звонок — ведь школа открыта круглосуточно. Заниматься можно в любой обстановке. Продолжительность курса до трех с половиной лет, каждый год планируется выпускать порядка тысячи специалистов. Проверяют задания друг у друга тоже студенты, но окончательное слово за компьютером."Ребята проходят очень сложный отбор, и после этого уже любое желание списывать у них отбивается на начальном этапе, они просто не проходят", — говорит директор АНО "Школа 21" Светлана Инфимовская.Технологии будущего стали частью сегодняшнего дня. И, кажется, уже не через двадцать лет, а раньше будет один сплошной искусственный разум."Мы читаем книги, мы читаем новости, мы смотрим кино, мы смотрим видео, мы управляем деньгами. Наш телефон — это маленькая фабрика искусственного интеллекта. И вскоре вокруг нас не останется ни одной индустрии, которые были бы лишены тех или иных технологий искусственного интеллекта", — подчеркнул президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.Колоссальный прорыв в Москве. Частоты для внедрения прорывной технологии 5G выделены. Благодаря инновационным решениям мегаполис уже стал безопаснее."Подъездные камеры выявили десятки преступников, которые находились в розыске, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. — В скором времени мы объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания, которая охватит более 200000 видеокамер в Москве и будет одной из крупнейших систем в мире".Искусственный интеллект способен повысить эффективность целых отраслей экономики на 30-40 процентов. Главное — развитие отечественных технологий."Основная задача реализация этой стратегии — это динамичное внедрение отечественных решений искусственного интеллекта во все сферы экономики с целью доминирования на отечественном рынке этих продуктов", — отметил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов."Согласен, потому что цели, которые мы ставим перед собой, на первый взгляд не очень осязаемые, но стремиться нужно к тому, чтобы можно было измерить результат нашей работы", — сказал в ответ Путин.Многие технологии будущего в России уже созданы."Это и беспилотные летательные аппараты, и самолеты, и вертолеты, это и беспилотные автомобили. По "КамАЗу" он уже катается. Я надеюсь, что не за горами тот день, когда может выйти уже и на дороги общего пользования", — сказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Технологии внедряются и в медицинской сфере."Внедрение в наших онкологических центрах интеллектуальных систем позволило уменьшить в пять-шесть раз число врачебных ошибок", — сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Развитие прорывных технологий во многом зависит от того, насколько активно их будут внедрять крупные российские компании."Мы готовы взять на себя роль одного из лидеров в развитии искуственного интеллекта для сегмента промышленности", — заявил председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков."Все это, конечно, здорово. Но еще не все наши компании, у нас гораздо больше компаний, — напомнил Путин. — У меня к вам просьба — и дальше продолжайте с ними работать. И мне подскажите, с кем мне конкретно нужно поработать и по каким вопросам, хорошо?".Глобальная цель — стать одним из лидеров в развитии искусственного интеллекта. Внедрить его к 2030 году должны как минимум 20 процентов крупных и средних компаний, а также органов госвласти."Ведь знаете, можно и не применять, жили до сих пор, так и ничего вроде как. А для того, чтобы применялось нужно соответствующее разрешение министерств и ведомств. Все-таки нам нужно продвигать эти продукты. Да, это может быть подороже на первом этапе. Зато рывок будет потом такой сильный, что он окупит все первоначальные вложения", — уверен глава государства.Планы по развитию искусственного интеллекта будут выделены в отдельный федеральный проект в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".