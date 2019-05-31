Первая ракетка России Карен Хачанов успешно решил задачу по выходу в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче второго круга россиянин одержал победу над французским теннисистом Грегуаром Баррерой.

Первая ракетка России Карен Хачанов успешно решил задачу по выходу в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче второго круга россиянин одержал победу над французским теннисистом Грегуаром Баррерой.Француз попал на Roland Garros за счет "уайлд-кард", но навязал Хачанову борьбу – встреча длилась 2 часа 46 минут. Первые два сета остались за спортсменом из России – 6:3, 7:6 (8:6). Но в третьем сете Баррера преподнес сюрприз и выиграл его всухую – 6:0. В заключительной партии соперники продолжили упорную борьбу, которая завершилась победой Хачанова – 7:5.Хачанов идет по турнирной сетке дальше, а француз покидает розыгрыш French Open. Теперь потенциальными соперниками россиянина по третьему кругу являются словак Мартин Клижан и француз Люка Пуй.