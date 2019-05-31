Эксперты из Китая и России расшифруют в Сочи геном чая. Об этом Вести Сочи сообщила мэрия курорта. Ученые проведут исследования в одном из местных чаеводческих хозяйств. Специалистам предстоит выяснить особенности выращивания этой культуры в северных субтропиках.

Эксперты из Китая и России расшифруют в Сочи геном чая. Об этом "Вести Сочи" сообщила мэрия курорта. Ученые проведут исследования в одном из местных чаеводческих хозяйств. Специалистам предстоит выяснить особенности выращивания этой культуры в северных субтропиках.В эксперименте примет участие Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур, а также научные сотрудники из лаборатории Государственного университета провинции Аньхой и производители краснодарского чая.Главной целью исследований станет изучение чайного генома и ДНК-маркеров, которые содержат его наследственные характеристики. Полученную информацию планируют использовать для развития растения в нужном для людей направлении. Специалисты из Поднебесной обнаружили генетические факторы, которые отвечают за аромат, содержание в чае кофеина, теанина и полифенолов. Также ученым удалось установить наиболее благоприятное для развития этих генов время года.В ближайшее время ученые из Китая планируют сравнить геном чая, выращиваемого в Сочи и Китае, для того, чтобы вывести новые сорта и повысить урожайность этой культуры.