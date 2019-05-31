Рустам Солнцев популярно объяснил Ольге Бузовой, почему в ее конфликте с известным дизайнером поддержал художника. По мнению известного блогера, в ответ на просьбу Демни Гвасалиа не носить куртки его бренда певице и телеведущей стоило просто промолчать. Тем более, что уровню этого бренда Бузова никак не соответствует.

Рустам Солнцев популярно объяснил Ольге Бузовой, почему в ееконфликте с известным дизайнером поддержал художника. По мнению известногоблогера, в ответ на просьбу Демни Гвасалиа не носить куртки его бренда певице ителеведущей стоило просто промолчать. Тем более, что уровню этого бренда Бузованикак не соответствует.предполагает, что Ольга Бузова спуталазнаменитого дизайнера со своим бывшим муже Дмитрием Тарасовым, которому она досих пор шлет умилительно-гневные посты. В таком жен духе телезвезда решилаответить и на вежливую просьбу художника."Олечка решила блеснуть умом – и выдала текст, полныйдраматического отчаяния. Лучше бы она промолчала. По стилю этот пост напоминал: доярка Нюра в 1980-х годах пишет в газету "Свисток Ставрополья"большое открытое письмо, обличающее капитализм и лично Рональда Рейгана, кпримеру", комментирует послание Бузовой Солнцев.Телеведущая решила, кроме всего прочего, напомнить ведущемудизайнеру бренда "Баленсиага", что он грузин – а грузины, уверенаБузова, должны уважать женщин."Ты серьезно обращаешься к всемирно известномудизайнеру, который попросил не зас*** свой бренд твоим нарочитым участием? Нет,ты правда считаешь, что грузины должны уважать женщин? – зай, они уважают женщин,безусловно. Но еще больше грузины – дажеживущие в Париже, как Демни Гвасалия – уважают деньги... бабосы. Он хочет ихзарабатывать. Зарабатывать их он должен с помощью публики, котораясоответствует его бренду", – обратился к Ольге .Ранее Бузова разместила в своем аккаунте в Instagram отрывок передачи "Осторожно,Собчак", в которой Ксения Анатольевна рассказала о просьбе известногодизайнера – передать пожелание Бузовой не носить вещи его бренда. Певицаотреагировала гневной подписью – заявив, что готова отдать вещи, если ей вернутпотраченные на них деньги.Блогер уверен, что поклонники Ольги Бузовой, которыхтелеведущая называет "мои люди", никогда не приблизятся к вещам этогобренда – слишком дорого и для многих непонятно."Так вот, Оля, ты и твои люди – это немножко мимо, этодругая история. И ты не должна на это обижаться. Это история про стиль примерноконца 90-х , что-то типа клавишницы группы "Комбинация", – отметил. Блогер признался, что на месте больших брендов он бы неприближался к Оле Бузовой именно по причине отсутствия у нее вкуса. В утешениеСолнцев заметил, обращаясь к Бузовой, что говорит все это любя – так как Оляему не чужая.