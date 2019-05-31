Певца удивил тизер нового сезона шоу Холостяк. Судя по
всему, Егора Крида кто-то решил обидеть.
Певца удивил тизер нового сезона шоу "Холостяк". Судя по
всему, Егора Крида кто-то решил обидеть.
В Сети появился промо-ролик проекта. На экране нарезка моментов
из прошлого сезона шоу, в котором участвовал Егор Крид. "Приходи на кастинг
"Холостяка"! Теперь с настоящим мужиком!" – отмечает голос за кадром. Далее
следует фрагмент интервью певца. Он говорит: "Я бы вряд ли на такое согласился".
Артист тут же отреагировал на издевку телевизионщиков. Егор Крид опубликовал тизер в личном Instagram
и написал несколько строк.
"Зацените официальный тизер к новому проекту "Холостяк". Видимо
у КОЕ-КОГО ПРИГОРЕЛО ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ;)) Несите огнетушитель)) P.s. Ролик
удалили, НО интернет все помнит!😘 (здесь орфография
и пунктуация
автора сохранена.
– Прим. ред.)", – заметил артист.
Судя по всему, таким образом отомстили за
интервью Юрью Дудю, которое вышло на днях. Артист рассказал, что действительно испытывал
теплые чувства к победительнице проекта Дарье
Клюкиной, но после разочаровался. "Когда я смотрел проект, то удивлялся тому, что она говорила о
других девушках. Я спросил ее, готова ли она удалить свою страницу в Instagram.
На что получил ответ: "Конечно, нет, с чего вдруг? Это моя аудитория". Мы
пожали друг другу руки и разошлись", – рассказал вокалист.
К слову, не так давно стало известно, что Дарья Клюкина не то чтобы очень
интересовалась отношениями с . Почти сразу после шоу стало
известно, что красавица выходит замуж за топ-менеджера "Газпром-медиа"
Владимира Чопова.