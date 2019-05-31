Певца удивил тизер нового сезона шоу Холостяк. Судя по всему, Егора Крида кто-то решил обидеть.

Певца удивил тизер нового сезона шоу "Холостяк". Судя повсему, Егора Крида кто-то решил обидеть.В Сети появился промо-ролик проекта. На экране нарезка моментовиз прошлого сезона шоу, в котором участвовал Егор Крид. "Приходи на кастинг"Холостяка"! Теперь с настоящим мужиком!" – отмечает голос за кадром. Далееследует фрагмент интервью певца. Он говорит: "Я бы вряд ли на такое согласился".Артист тут же отреагировал на издевку телевизионщиков. Егор Крид опубликовал тизер в личном Instagramи написал несколько строк."Зацените официальный тизер к новому проекту "Холостяк". Видимоу КОЕ-КОГО ПРИГОРЕЛО ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ;)) Несите огнетушитель)) P.s. Роликудалили, НО интернет все помнит!😘 (здесь орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – заметил артист.Судя по всему, таким образом отомстили заинтервью Юрью Дудю, которое вышло на днях. Артист рассказал, что действительно испытывалтеплые чувства к победительнице проекта ДарьеКлюкиной, но после разочаровался. "Когда я смотрел проект, то удивлялся тому, что она говорила одругих девушках. Я спросил ее, готова ли она удалить свою страницу в Instagram.На что получил ответ: "Конечно, нет, с чего вдруг? Это моя аудитория". Мыпожали друг другу руки и разошлись", – рассказал вокалист.К слову, не так давно стало известно, что Дарья Клюкина не то чтобы оченьинтересовалась отношениями с . Почти сразу после шоу сталоизвестно, что красавица выходит замуж за топ-менеджера "Газпром-медиа"Владимира Чопова.