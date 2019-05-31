Футбольные клубы России продолжают бороться за места в российской премьер-лиге на сезон 2019/20. В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские Крылья Советов. Гости одержали победу со счетом 3:1.

Футбольные клубы России продолжают бороться за места в российской премьер-лиге на сезон 2019/20. В Нижнем Новгороде местный одноименный клуб в первом стыковом матче принимал самарские "Крылья Советов". Гости одержали победу со счетом 3:1.Футболисты "Нижнего Новгорода" открыли счет на 22 минуте матча, когда с пенальти отличился Даниил Фомин. Но удержать своего преимущества они не смогли – после перерыва "Крылышки" забили нижегородцам трижды. Сначала свои ворота поразил Виталий Федорив, а уже в дополнительное время Антон Зиньковский и Роман Шишкин забили по голу и вырвали победу.Теперь командам предстоит провести ответную встречу в Самаре. Поединок состоится 2 июня.Напомним, что накануне в другой паре представляющая РПЛ "Уфа" также взяла верх над "Томью" – представителем ФНЛ.