Знаменитый актер обратился к поклонникам со своей
страницы в Instagram. Эммануил Виторган сообщил, что доволен врачами.
Знаменитый актер обратился к поклонникам со своей
страницы в Instagram. Эммануил Виторган сообщил, что доволен врачами.
"За всю свою долгую жизнь
никогда не получал удовольствия от хождения по врачам... Могу сказать, впервые,
приехав с этой целью в Израиль, обратившись в вашу клинику... Вот уж Бог
послал... был потрясен профессионализму и отношению ваших докторов и лично
вашему отношению, дорогой Анатолий Фримерман!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Эммануил Виторган.
По словам артиста, у него сложилось ощущение, что он стал выздоравливать уже после общения с врачом еще по телефону из Москвы.
"Низкий поклон, лично Вам, дорогой
мой Человек и вашим потрясающим коллегам, уникальным профессионалам!!! Теперь
Вы к нам!!!" – добавил Эммануил Виторган. Примечательно, что о страшном
диагнозе артист в посте не сообщил. Но его заявление дает
возможность сделать вывод, что, вероятно, к звезде театра и кино вернулся
рак, который он лечил много лет назад.
Напомним, от онкологии
спасла его первая супруга Алла Балтер, которая сама умерла от этого недуга в 2000 году. "Когда мне поставили этот страшный диагноз "рак
легкого", я не знал, как быть. Мне повезло с врачами. Но главное, что
рядом со мной была моя любимая жена Алла Балтер, которая
поддерживала меня. Жаль, что ее спасти я не смог", – признавался актер.
Как писали "Дни.ру", проходил лечение в Москве, в Онкологическом центре на Каширском шоссе. При этом артист рассказывал, что были периоды, когда у него опускались руки.