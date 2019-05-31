Знаменитый актер обратился к поклонникам со своей страницы в Instagram. Эммануил Виторган сообщил, что доволен врачами.

Знаменитый актер обратился к поклонникам со своейстраницы в Instagram. Эммануил Виторган сообщил, что доволен врачами."За всю свою долгую жизньникогда не получал удовольствия от хождения по врачам... Могу сказать, впервые,приехав с этой целью в Израиль, обратившись в вашу клинику... Вот уж Богпослал... был потрясен профессионализму и отношению ваших докторов и личновашему отношению, дорогой Анатолий Фримерман!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Эммануил Виторган.По словам артиста, у него сложилось ощущение, что он стал выздоравливать уже после общения с врачом еще по телефону из Москвы."Низкий поклон, лично Вам, дорогоймой Человек и вашим потрясающим коллегам, уникальным профессионалам!!! ТеперьВы к нам!!!" – добавил Эммануил Виторган. Примечательно, что о страшномдиагнозе артист в посте не сообщил. Но его заявление даетвозможность сделать вывод, что, вероятно, к звезде театра и кино вернулсярак, который он лечил много лет назад.Напомним, от онкологииспасла его первая супруга Алла Балтер, которая сама умерла от этого недуга в 2000 году. "Когда мне поставили этот страшный диагноз "раклегкого", я не знал, как быть. Мне повезло с врачами. Но главное, чторядом со мной была моя любимая жена Алла Балтер, котораяподдерживала меня. Жаль, что ее спасти я не смог", – признавался актер.Как писали "Дни.ру", проходил лечение в Москве, в Онкологическом центре на Каширском шоссе. При этом артист рассказывал, что были периоды, когда у него опускались руки.