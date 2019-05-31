Анастасия Волочкова приняла неожиданное решение. Балерина
выступит на открытии туристического сезона в Анапе – несмотря на то, что ей не
заплатят обещанные 600 тысяч.
Анастасия Волочкова приняла неожиданное решение. Балерина
выступит на открытии туристического сезона в Анапе – несмотря на то, что ей не
заплатят обещанные 600 тысяч.
Бывшая прима не обиделась на власти
Анапы за отмену ее концерта. Балерина решила, что все же выступит перед
жителями и гостями курорта – бесплатно. Средства, которые мэрия сэкономила,
пойдут на развитие культуры в городе.
"Я приняла решение сделать жителям и гостям курорта
подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих
поклонников 8 июня на Театральной площади!", – заявила балерина.
Как сообщалось ранее, власти Анапы решили с помпой открыть
туристический сезон и пригласить на концерт известную исполнительницу. Остановились
на "королеве шпагата". Поскольку выступление оплачивается из бюджета,
на портале госзакупок появился тендер на организацию выступления -
его оценили в 640 тысяч рублей.
Однако цифра попалась на глаза главе города Юрию Полякову. Мэр быстро отменил онлайн-торги – заявив, что
в городе достаточно проблем, на которые можно потратить такие деньги, пишет Teleprogramma.pro.
о вердикте городских властей узнала и не
особо расстроилась. Но тут в дело вступили поклонники, которым очень хотелось
увидеть знаменитый шпагат, исполненный на центральной площади Анапы. Балерина в
итоге сжалилась над фанатами и решилась выступить бесплатно – то есть, даром.