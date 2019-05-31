Анастасия Волочкова приняла неожиданное решение. Балерина выступит на открытии туристического сезона в Анапе – несмотря на то, что ей не заплатят обещанные 600 тысяч.

Анастасия Волочкова приняла неожиданное решение. Балеринавыступит на открытии туристического сезона в Анапе – несмотря на то, что ей незаплатят обещанные 600 тысяч.Бывшая прима не обиделась на властиАнапы за отмену ее концерта. Балерина решила, что все же выступит переджителями и гостями курорта – бесплатно. Средства, которые мэрия сэкономила,пойдут на развитие культуры в городе."Я приняла решение сделать жителям и гостям курортаподарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своихпоклонников 8 июня на Театральной площади!", – заявила балерина.Как сообщалось ранее, власти Анапы решили с помпой открытьтуристический сезон и пригласить на концерт известную исполнительницу. Остановилисьна "королеве шпагата". Поскольку выступление оплачивается из бюджета,на портале госзакупок появился тендер на организацию выступления -его оценили в 640 тысяч рублей.Однако цифра попалась на глаза главе города Юрию Полякову. Мэр быстро отменил онлайн-торги – заявив, чтов городе достаточно проблем, на которые можно потратить такие деньги, пишет Teleprogramma.pro.о вердикте городских властей узнала и неособо расстроилась. Но тут в дело вступили поклонники, которым очень хотелосьувидеть знаменитый шпагат, исполненный на центральной площади Анапы. Балерина витоге сжалилась над фанатами и решилась выступить бесплатно – то есть, даром.