Певица МакSим испытывает ужас перед машинами после того, как попала в страшное ДТП. Артистка призналась, что теперь старается беречь себя - ради своих детей.

Певица МакSим испытывает ужас перед машинами после того, какпопала в страшное ДТП. Артистка призналась, что теперь старается беречь себя -ради своих детей.пришлось провести больше месяца в больнице. Стех пор артистка боится садиться за руль автомобиля – хотя во время памятнойаварии машину вела не она."Мне страшно ездить за рулем. В больнице после того ДТПя провела больше месяца. Вообще я – бесстрашный человек. Раньше также попадалав аварии, но сейчас стараюсь беречь себя. У меня все-таки дети. Самое страшное,что ты не можешь контролировать процесс. В момент ДТП я была не за рулем",– рассказала МакSим в программе Аллы Довлатовой на "Русскомрадио".Когда случилась страшная авария, направляласьна съемки нового клипа. Вместо этого артистка оказалась в больнице, а коллегампришлось срочно искать замену исполнительнице главной роли. Найти похожуюактрису удалось, клип сняли, а МакSим с тех пор мечтает познакомиться со своейдублершей, пишет Teleprogramma.pro.В результате аварии, в которую певица Макsим попала 23 апреля, она получила серьезные повреждения – все тело артистки было покрыто гематомами. Кроме того, она очень сильно ударилась подбородком, из-за чего практически не могла говорить.После ДТП лечилась за рубежом. Артисткаотметила, что заграничный медицинский сервис ей не очень понравился. Онамечтала поскорее оказаться дома. Последние полторы недели своего "больничного"МакSим восстанавливалась уже в России,здесь врачи поставили ее на ноги. Певица уверена, что ей помогли выздороветьродные стены.