Акционеры Фейсбука уже в пятый раз пытались сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Не вышло. На ежегодном собрании акционеров вопрос не набрал достаточного количества голосов.

Акционеры Фейсбука уже в пятый раз пытались сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Не вышло. На ежегодном собрании акционеров вопрос не набрал достаточного количества голосов.Инициаторы предложения недовольны тем, что Цукерберг владеет акциями двойного класса и имеет перевес в праве голоса в любом случае, отмечает телеканал "Россия 24". А его партнеров не устраивает положение дел в компании, учитывая скандалы, в которых Фейсбук оказался замешан в последнее время.