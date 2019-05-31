Градоначальник Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины. Анастасия Волочкова запросила кругленькую сумму за 17-минутное шоу в городе-курорте.

Градоначальник Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины. Анастасия Волочкова запросила кругленькую сумму за 17-минутное шоу в городе-курорте.В Анапе 8 июня стартует курортный сезон. Жителей и гостейгорода ожидает большая праздничная программа. В нее должно было войти и шоу АнастасииВолочковой. Однако 30 мая стало известно, что мэр поручил отменитьэлектронные торги, направленные на закупку услуг танцовщицы.Ненасытная балерина запросилаза 17-минутное выступление 639 тысяч рублей, передает , но получилавместо распростертых объятий оплеуху. По словам Полякова, средства из казны можно потратить сбольшей пользой."Мы не должны тратить на это бюджетные деньги. У нас естьпервоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", – цитируетградоначальника телеканал .Мэр добавил, что не имеет ничего против организации выступлений Волочковой за счет частных спонсоров. Заявление Полякова было опубликованопресс-службой на официальном сайте Анапы.В свою очередь балерина выложилав Instagramнесколько фото с репетиций,сообщает. "В этот дождливый день мы с добрым клоуномНиколаем Челноковым и Машенькой создали еще один номер для нашего спектакля"Балерина и Клоун", премьера которого – 9 июня в Анапе", – сообщила ранее .Как писали "Дни.ру", недавно шпагат длиной 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. О сбывшейся мечте она рассказала в Instagram.