Градоначальник Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины. Анастасия Волочкова запросила кругленькую сумму за 17-минутное шоу в городе-курорте.
Градоначальник Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины. Анастасия Волочкова запросила кругленькую сумму за 17-минутное шоу в городе-курорте.
В Анапе 8 июня стартует курортный сезон. Жителей и гостей
города ожидает большая праздничная программа. В нее должно было войти и шоу Анастасии
Волочковой. Однако 30 мая стало известно, что мэр поручил отменить
электронные торги, направленные на закупку услуг танцовщицы.
Ненасытная балерина запросила
за 17-минутное выступление 639 тысяч рублей, передает , но получила
вместо распростертых объятий оплеуху. По словам Полякова, средства из казны можно потратить с
большей пользой.
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги. У нас есть
первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", – цитирует
градоначальника телеканал .
Мэр добавил, что не имеет ничего против организации выступлений Волочковой за счет частных спонсоров. Заявление Полякова было опубликовано
пресс-службой на официальном сайте Анапы.
В свою очередь балерина выложила
в Instagram
несколько фото с репетиций,
сообщает. "В этот дождливый день мы с добрым клоуном
Николаем Челноковым и Машенькой создали еще один номер для нашего спектакля
"Балерина и Клоун", премьера которого – 9 июня в Анапе", – сообщила ранее .
Как писали "Дни.ру", недавно шпагат длиной 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. О сбывшейся мечте она рассказала в Instagram.