Российский сотрудник миссии ООН в Косове прибыл на лечение в Военно-медицинскую академию Белграда. Как сообщил главный врач больницы, дипломат в стабильном состоянии. Но у него есть повреждения костей лица и множество переломов.

Российский сотрудник миссии ООН в Косове прибыл на лечение в Военно-медицинскую академию Белграда. Как сообщил главный врач больницы, дипломат в стабильном состоянии. Но у него есть повреждения костей лица и множество переломов.Его избили косовские полицейские во время незаконного задержания во вторник, напоминает телеканал "Россия 24". Потом освободили, но мешали выехать в Сербию. Требовали отменить дипломатический иммунитет, чтобы возбудить уголовное дело. В МИДе России назвали такие действия властей Косова абсолютно недопустимыми."Посольство России в Сербии и наша канцелярия в Приштине, а также российские дипломатические подразделения в Нью-Йорке и Брюсселе сегодня, как и накануне, активно занимались вопросом обеспечения безопасности и предоставления полноценной медпомощи российском сотруднику Миссии ООН в Косово Михаилу Краснощекову, который серьёзно пострадал в результате нападения на него 28 мая косово-албанского спецназа. Сегодня Михаил Краснощёков был доставлен в Белград и помещён в лучшую больницу, Военно-медицинскую академию. Незамедлительно начато его всестороннее обследование для постановки диагноза и назначения лечения. Мы признательны Сербской стороне за максимальное содействие", — отметила Маргарита Комиссарова, пресс-атташе посольства России в Сербии.