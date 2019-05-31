Архангельская область стремительно превращается из экологически чистой, практически заповедной территории в зону экологического бедствия. Журналисты бьют тревогу: большое количество свалок, зачастую нелегальных, наносит непоправимый ущерб природе и отравляет жизнь простым людям, которые хотят дышать свежим воздухом, пить чистую воду и искренне переживают за судьбу родного края.

Архангельская область стремительно превращается из экологически чистой, практически заповедной территории в зону экологического бедствия. Журналисты бьют тревогу: большое количество свалок, зачастую нелегальных, наносит непоправимый ущерб природе и отравляет жизнь простым людям, которые хотят дышать свежим воздухом, пить чистую воду и искренне переживают за судьбу родного края.Столица региона, 350-тысячный Архангельск, живет морем. Встародавние времена это был главный порт России, через который осуществляласьторговля с зарубежными странами. В советское время в городе были построенысудоремонтные верфи, появилось машиностроение, активно развиваласьлесопереработка.Тогда же рядом с городом вырос мусорный полигон. За болеечем полувека своего существование он принял почти 10 миллионов тонн мусора – по144 тысячи тонн отходов ежегодно. Каждый день вереницы грузовиков добавляют втело полигона по 380 тонн мусора.Рост свалки наблюдателям виден невооруженнымвзглядом. Мусорная гора увеличивается на метр-два ежегодно и уже выросла до 18метров – почти как пятиэтажное здание. В администрации Архангельска полагают,что "жить" свалке осталось 10, от силы 15 лет: по словам главыдепартамента городского хозяйства администрации города Владимира Щадрина,мощности полигона использованы на 80%.После окончания эксплуатации свалку придетсярекультивировать, и средства на это понадобятся немалые. С закрытием полигонажизнь в регионе не останавливается: продолжится хозяйственная деятельность,будут и дальше работать предприятия. А значит новый мусор будет появляться какминимум в тех же объемах Вопрос – куда его девать?Простейший вариант, что называется, "в лоб", – открытьновый полигон и насыпать новую кучу лет за 50. А еще через полвека – новаягорка. Таким образом столица Поморья окажется окружена огромными кучами мусора.Поблагодарят ли за это потомки? Вряд ли.По словам замдиректора ООО "Спецавтохозяйство по уборкегорода" Евгения Чечерина, в скором времени власти города проведутпроектно-изыскательные работы по рекультивации архангельского полигона иобратятся за поддержкой в федеральное правительство.Впрочем, организованный мусорный полигон – еще не самое большоезло для местной экологии. Владимир Щадрин уверяет, что куда как опаснеенезаконные свалки, точное количество которых в Архангельской области, видимо,назвать не может никто.Только по официальным данным в Поморье насчитывается около 250 нелегальных свалок, сообщает информагентство . В региональном правительстве признают: количество незаконных полигонов продолжает увеличиваться, а значит, их реальное число может быть на порядок выше официальных данных.По словам координатора проекта "Генеральнаяуборка" в Архангельской области Айман Тюкиной, активистам удалось убратьтолько небольшие свалки. Между тем общественники насчитали уже 82 незаконныхполигона и своими силами смогли ликвидировать 82 точки, но для расчистки другихсвалок своих сил уже не хватает: нужны деньги, техника. Но власти на местахразводят руками и из раза в раз повторяют, что денег нет.В Архангельске под бесплатную свалку облюбовали дорогу,ведущую к заполненному карьеру. В народе ее называют "атомкой": в 1980-е годы, на излете существования Советского Союза, здесь собирались строитьатомную электростанцию. Теперь вместо реакторов высятся кучи мусора: местныежурналисты насчитали уже пять крупных несанкционированных свалок.Складывается впечатление, что на стихийном полигоне"отметились" чуть ли не все городские предприятия – от ремонтных фирмдо автобусного парка. Как пишет , от мусора на"атомке" избавляются и жители близлежащих дач, а также местныепредприниматели. Журналисты заметили, что некоторые места пытались очиститьбульдозером, а значит, администрация в курсе происходящего. Тогда почемустихийная свалка продолжает существовать, как ни в чем не бывало?По словам активистов, сейчас в Архангельске – 13 незаконныхсвалок. Еще около девяти – в окрестностях, в том числе вдоль реки Двина и еепритоков. Взглянув на карту проекта "Генеральная уборка" можносделать неутешительный вывод: столица Поморья и ее окрестности изобилуютподобными "атомками".Между тем незаконные свалки крайне опасны для человека иприроды. Они отравляют почву, загрязняют воздух и воду. В отличие оторганизованного полигона, на стихийных свалках нет возможности остановитьраспространение заразы: утрамбовка и присыпка землей – лишь временные меры,которые в конечном итоге оказываются бесполезными. Помочь может переработкаотходов и применение новых технологий хранения мусора.Не понаслышке о мусорной проблеме знают и в Северодвинске. Вдвух километрах от жилых домов расположена крупная свалка. Местные жалуются: когда она начинаетгореть, дышать становится практически невозможно. 180-тысячный город будто бы замирает и живет в состоянии чрезвычайногоположения, ожидая чего-то страшного и непоправимого.Директор МУП "Спецавтохозяйство" Артем Фокинпризнается: даже если уничтожить открытый огонь, решить проблему не удается,ведь тление происходит на глубине до 12 метров.Откровененно высказался и природоохранный прокурор Архангельска Дмитрий Некрасов.По его словам, почти все места размещения отходов в Архангельской области несоответствуют установленным законодательством нормам."Нигде у нас практически не производится сортировкаотходов, и их вторичная переработка исключается. Отсюда эти последствия,которые вы, жители Северодвинска, видите: постоянное горение на полигоне -горит все то, что можно было бы направить на переработку", – цитирует его"Собеседник".Свалка в Северодвинске заполнена на 58%, это значит, чтовыкидывать отходы туда будут еще как минимум 14 лет. А построить современныемусороперерабатывающие мощности город не в состоянии. Проблема все та же – нетденег.К мусорному коллапсу ситуация приближается и в другомгороде-спутнике Архангельска – Новодвинске. У города есть мусорный полигон, нодороги при этом завалены мусором. Картина печальная: покрышки, пакеты, бумажные отходы.В любой момент они могут вспыхнуть. Местные активисты объясняют: мусор до свалкичасто не довозят, бросают прямо по дороге. А неподалеку находятся жилые дома."Каждый имеет право на благоприятную окружающуюсреду" – гласит 42-я статья Конституции. С главным законом страны вНоводвинске, кажется, знакомы поверхностно. А если и знают, то предпочитаютмолчать.Архангельску же приходится задыхаться от безответственного отношениячеловека к природе. Мусорный ветер с Северодвинска и Новодвинска, которыеокружают столицу Поморья с северо-запада и юго-востока, отравляет горожанам ибез того не самый чистый воздух.Бьют тревогу и активисты Урдомы. В окрестностях города шестьсвалок и лишь две из них легальные. Сам рабочий поселок образцом чистоты тожене назовешь: мусор зачастую не стесняются выкидывать прямо на улицу.В нескольких десятках километров от Урдомы расположенадминистративный центр Ленского района – село Яренск. На местный мусорныйполигон каждый месяц завозится 300 кубометров мусора, рассказал директор ООО"Яренское Зори" Евгений Пинегин. Власти рассчитывают, что мощностейполигона хватит до 2034 года. Куда дальше девать отходы – непонятно.Уже сейчас сваленный у дороги к Яренскому полигону мусоругрожает реке Вычегда. Не все в порядке с экологией и в расположенномнеподалеку городке Микунь. Из-за упразднения мусорных контейнеров люди сталивыкидывать отходы на улицы, в подвалы и на чердаки.Складывается впечатление, что для Архангельской областинезаконные свалки – явление обыденное. Так, на юге региона местный блогеробнаружил незаконный полигон. Свалка компактно расположилась вплотную кфедеральной трассе М-8. Особая опасность ситуации в том, что совсем рядомрасположены водоносные слои."Мусорные войны" гремят по всей области. Так, вКрасноборском районе местную администрацию заставили выплатить круглую сумму иликвидировать семь незаконных полигонов. А в Коряжме пришлось вмешатьсяпрокуратуре. Жалуются и в деревне Ежевская: местные жители устали убиратьотходы за окружающими.За многие годы проблемы с мусором в регионе нарастали какснежный ком. Сейчас ситуация с отходами в Архангельской области напоминаетзапущенную болезнь, приступать к лечению которой нужно безотлагательно. Иначе в один прекрасный момент мы рискуем потерять этот красивый, но искалеченный людской безответственностью край.