Телеканал ТНТ все-таки решил снимать продолжение нашумевшего проекта Холостяк. В этот раз создатели выбрали мужчину, подобных которому еще не было за все шесть сезонов.

ТелеканалТНТ все-таки решил снимать продолжение нашумевшего проекта"Холостяк". В этот раз создатели выбрали мужчину, подобных которомуеще не было за все шесть сезонов.В началеапреля создатели объявили о том, что премьера нового сезона"Холостяка" откладывается, так как подходящей кандитдатуры на главнуюроль найдено не было. Чтобы как-то сгладить вину перед фанатами шоу, былорешено провести масштабный кастинг, на котором выбор холостяка доверили бызрителям.Но на дняхстало известно, что шоу все-таки состоится, а главный герой, за сердце которогобудут соревноваться девушки из разных стран, уже выбран. Как сообщают создатели"Холостяка", герой является полной противоположностью певца ЕгораКрида. Он буквально мечта для прекрасного пола. "В этом сезоне в шоу будетнастоящий мужчина: сильный. смелый, которому все по плечу"– сообщаетисточник от StarHit.Летом фанатыпророчили роль главного героя шоу "Холостяк" известному блогеру ибизнесмену Гусейну Гасанову, 27-летнему рэперу Олегу Майями и даже ТимуруБатрутдинову, который уже участвовал в съемках 3-го сезона популярного телешоу.Проект"Холостяк" существует уже несколько лет и за это время успел собратьогромное чилос фанатов, не смотря на то, что многие участники шоу так и несмогли найти на проекте свою вторую половинку. Тем не менее, зрительницы всетакже с нетерпением ждут нового сезона и информации о том, за кого будутбороться девушки.Ранеесообщалось, что кастинг участниц для нового сезона "Холостяк" ужестартовал.