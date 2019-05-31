Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на то, что после распада СССР республике не выплатили дол во много миллиардовза поставленные товары. Проблема, по мнению политика, кроется в советских рублях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на то, что после распада СССР республике не выплатили дол во "много миллиардов"за поставленные товары. Проблема, по мнению политика, кроется в советских рублях.На встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств Александр Лукашенко объяснил, почему правовая система в республике оказалась выстроена таким образом, чтобы укреплять вертикаль власти. "После распада Советского Союза мы остались одни, плюс еще с советскими рублями", – напомнил он."Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили", – добавил президент Белоруссии. В советские годы, напомнил политик, Республика всегда отличалась достаточным развитием в сфере товаров народного потребления. Однако после развала СССР люди столкнулись с пустыми полками магазинов.Для решения подобных экономических проблем, уверен , требуется несколько более авторитарная система управления. "Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России, на Западе или дальше – в развивающихся странах. Нисколько не меньше", – цитирует политика.Несмотря на приверженность демократическим принципам, которую декларирует , он признает, что белорусские власти "пожестче" требуют порядка. "Мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить", – уверен президент Белоруссии.