Градоначальник Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины. Анастасия Волочкова запросила кругленькую сумму за свое 17-минутное шоу в городе-курорте.
Градоначальник Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины. Анастасия Волочкова запросила кругленькую сумму за свое 17-минутное шоу в городе-курорте.
В Анапе 8 июня стартует курортный сезон. Жителей и гостей
города ожидает большая праздничная программа. В нее должно было войти и шоу Анастасии
Волочковой. Однако 30 мая стало известно, что мэр города поручил отменить
электронные торги, направленные на закупку данной услуги танцовщицы.
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