Градоначальник Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины. Анастасия Волочкова запросила кругленькую сумму за свое 17-минутное шоу в городе-курорте.

Градоначальник Анапы Юрий Поляков отменил выступление балерины. Анастасия Волочкова запросила кругленькую сумму за свое 17-минутное шоу в городе-курорте.В Анапе 8 июня стартует курортный сезон. Жителей и гостейгорода ожидает большая праздничная программа. В нее должно было войти и шоу АнастасииВолочковой. Однако 30 мая стало известно, что мэр города поручил отменитьэлектронные торги, направленные на закупку данной услуги танцовщицы.Материал дополняется