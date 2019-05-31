Российский защитник клуба НХЛ Торонто Мэйпл Лифз Никита Зайцев может покинуть команду. 27-летний россиянин в межсезонье может быть обменян в другой клуб. Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиот Фридман.

Российский защитник клуба НХЛ "Торонто Мэйпл Лифз" Никита Зайцев может покинуть команду. 27-летний россиянин в межсезонье может быть обменян в другой клуб. Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиот Фридман."После тяжелого сезона "Торонто" и Никита Зайцев совместно работают над тем, чтобы найти ему возможность начать все заново, — написал Фридман в своем Twitter-аккаунте. – Он доступен для обмена. Посмотрим, что из этого выйдет".За "Торонто" Зайцев выступает с 2016 года. В минувшем сезоне НХЛ Никита сыграл 81 матч регулярного чемпионата, набрав в них 14 (3+11) очков. В матчах Кубка Стэнли россиянин сыграл семь встреч, но очки набрать ему не удалось.