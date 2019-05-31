70 миллионов долларов экономии, если использовать переработанные отходы. Новолипецкий металлургический комбинат вложил в новые технологии 3 миллиарда.

70 миллионов долларов экономии, если использовать переработанные отходы. Новолипецкий металлургический комбинат вложил в новые технологии 3 миллиарда.Знаменитое лебединое озеро на территории Новолипецкого металлургического комбината. Оно заполнено технологической водой комбината, которая проходит очистку. Так металлурги доказывают, что даже рядом с заводом экология может быть хорошей.НЛМК — крупнейший в стране производитель стали. Это традиционно грязное производство на комбинате все время пытаются очистить. Сейчас запускают фабрику по производству 700 тысяч тонн брикетов в год. Собственная разработка за 3 миллиарда рублей позволяет использовать в доменной печи вторичные продукты, которые остались после выплавки чугуна и изготовления кокса. Три линии не только избавят от накопившихся отходов, но и снизят себестоимость выплавки чугуна.С 2000 года НЛМК вложил 36 миллиардов рублей в природоохранные проекты. Сегодня подписано новое соглашение с администрацией и профильными ведомствами на 110 миллиардов рублей до 2023 года. В том числе, чтобы Липецк задышал полной грудью. Город попал в список нацпроекта экология, который предусматривает очищение воздуха.НЛМК, согласно своей новой стратегии, собирается не наращивать производство, а оптимизировать его, расширяя использование наилучших доступных технологий, как того требует реформа, начавшаяся в этом году. Тем более, что внутреннее потребление по прогнозам Минпрома будет расти лишь на процент в год.В НЛМК же планируют на вторичных ресурсах построить еще и электростанцию.