Политтехнолог бывшего президента Украины Петра Порошенко Виктор Уколов рассказал о тактике и стратегии с треском провалившего второй тур выборов президента, который продолжает лелеять надежду остаться во власти. Поддержка Владимира Зеленского, уверен он, будет ослабевать с каждым днем.

Политтехнолог бывшего президента Украины Петра Порошенко Виктор Уколов рассказал о тактике и стратегии с треском провалившего второй тур выборов президента, который продолжает лелеять надежду остаться во власти. Поддержка Владимира Зеленского, уверен он, будет ослабевать с каждым днем.После позорного проигрыша на выборах президента Украины, когда две трети избирателей не задумываясь отдали голоса за бывшего шоумена Владимира Зеленского, Петр Порошенко оказался буквально загнан в угол. Он регулярно становится фигурантом все новых уголовных дел. В глазах общественности политик стал причиной всех бед страны.Как рассказывали ранее эксперты, в таких условиях выбор у Петра Порошенко не велик – либо бегство из страны, либо попытки отбиться от обвинений и сохранить хотя бы часть своего состояния. Бывший президент Украины, кажется, выбрал третий путь и решил попытаться закрепиться в политической жизни страны, преобразовав свою партию в новое политическое объединение "Европейская солидарность". Для этого ему необходимо встать в жесткую оппозицию Владимиру Зеленскому.Идеальным вариантом для Петра Порошенко было бы свержение действующего президента или хотя бы рост недовольства его решениями. Для этого, уверены в команде политика, есть все предпосылки. "Уверены, каждый шаг Зеленского приведет к большим разочарованиям в его политической силе", – цитирует издание "Обозреватель" политтехнолога Петра Порошенко Виктора Уколова."Сейчас он переживает медовый месяц, когда конформисты, поддерживающие любую власть, начинают симпатизировать ему лишь потому, что он стал президентом. Но есть все больше людей, которые скептически относились к власти и все более негативно к президентству Зеленского", – добавил он.Команда Петра Порошенко, судя по всему, будет активно распространять информацию об всех промахах Владимира Зеленского. Так, Виктор Уколов заявил, что президент Украины сфотографировался улыбающимся с шаурмой во время поездки во Львов, где погибли шахтеры. Подал он это как непреложный факт. Однако в Сети сообщали, что снимок был сделан за день до этого, а связали с трагедией на шахте его из желания подмочить рейтинг нового президента.Будут давать о себе знать и многочисленные "мины", которые предусмотрительно заложил уже после провала на выборах, но до окончания своих полномочий. В частности, закон о языке в текущем виде не только является трудновыполнимым, но и грозит вызвать еще больший раскол в обществе. При этом малейшие изменения в тексте документа вызовут вал недовольства у наиболее активной и агрессивной части националистов."Чем дальше, тем лучше для оппозиции. Время играет на нашу пользу", – заявил Виктор Уколов.Также политтехнолог рассказал о том, кого он видит в качестве силы, альтернативной Владимиру Зеленскому. "Сейчас же нужны бойцы, чтоб противостоять власти Зеленского, чтобы вести Украину в европейском направлении, в ЕС, НАТО, соблюдать стратегический курс. По моему мнению, тут больше подходит ", – подчеркнул он.Напомним, ранее сообщалось о плане за границу. Дескать, политик прикупил себе билет в один конец до Великобритании. Формально – для прохождения лечения. Однако тогда многие связали эту информацию с большим количеством уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента Украины.