Телеведущая Яна Чурикова пришла гостем на программу Жить здорово на Первом канале. Там женщина поделилась своим досадным опытом.

Телеведущая Яна Чурикова пришла гостем на программу "Жить здорово" на Первом канале. Там женщина поделилась своим досадным опытом.Темой нового выпуска стала опасность нахождения на солнце в летний сезон. У Чуриковой на этот счет нашлась грустная история.Пару лет руководство сделало подарок Яне и остальной команде MTV. Это было маленько вознаграждение за усердную работу в новогоднюю ночь. Начальство купило всем сотрудникам путевки в Египет. По словам Чуриковой, все были очень рады оказаться на солнечном курорте после московской зимы.Оказавшись на пляже, ведущая уснула. Она пролежала несколько часов под палящим солнцем. Женщина отмечает, что была без солнцезащитной косметики на лице и теле.Проснувшись, она сразу почувствовала недомогание. У нее проявились все симптомы перегрева и солнечного удара – высокая температура, покраснение кожи, обезвоживание. Несколько дней после этого звезда лечилась и пыталась придти в себя.После случившегося женщина теперь всегда очень тщательно готовится к летнему сезону. Она заранее проверяет, достаточно ли у нее солнцезащитных средств., в свою очередь, отметила слишком светлый тон кожи у ведущей. Она посоветовала Чуриковой использовать средства повышенной степени защиты.