В деле об уничтожении пассажирского лайнера Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года намечается новый поворот. Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад сделал шокирующее заявление о вине теперь уже бывших украинских властей в катастрофе.

В деле об уничтожении пассажирского лайнера Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года намечается новый поворот. Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад сделал шокирующее заявление о вине теперь уже бывших украинских властей в катастрофе.Глава малайзийского правительства назвал доклад Нидерландов отрагедии рейса MH17 политизированным. По его словам, авторы документа возлагаютвину на Россию безосновательно, доказательств вины Москвы у них нет.Мохамад отметил, что ракета, которой сбили лайнер, моглабыть сделана на Украине. Слова политика приводит .При этом премьер-министр подчеркнул, что к катастрофе можетбыть причастно тогдашнее руководство Незалежной. Падение Boeing MH17 произошлоспустя несколько месяцев после вступления в должность .Выводы комиссии по расследованию причин трагедии главаправительства Малайзии назвал политизированными. Некоторые стороны пытаютсяреализовать свои политические интересы, подчеркнул политик. О каких сторонахидет речь он не упомянул."С самого начала мы видим слишком много политики в этом,идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже,концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", —отметил премьер Малайзии", – цитирует Мохамада .О вине Порошенко за сбитый Boeing и гибель сотен людейговорят уже давно. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко как-тообмолвился, что приказ на уничтожение лайнера тогдашний украинский лидер отдаллично. В вине убеждено даже его ближайшее окружение, утверждалэкс-депутат.Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит внебе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все онипогибли. Большая часть жертв – подданные Нидерландов. Украина сразу же обвинилав катастрофе ополченцев Донбасса и Россию.В сентябре прошлого года на брифинге в Москве представителиМинобороны России доказали причастность к трагедии украинских военных. Помимопрочего, были представлены документы, свидетельствующие, что ракета изустановки "Бук", которой сбили Boeing, стояла на вооруженииукраинской армии со второй половины 1980-х годов.