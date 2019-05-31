В деле об уничтожении пассажирского лайнера Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года намечается новый поворот. Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад сделал шокирующее заявление о вине теперь уже бывших украинских властей в катастрофе.
В деле об уничтожении пассажирского лайнера Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года намечается новый поворот. Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад сделал шокирующее заявление о вине теперь уже бывших украинских властей в катастрофе.
Глава малайзийского правительства назвал доклад Нидерландов о
трагедии рейса MH17 политизированным. По его словам, авторы документа возлагают
вину на Россию безосновательно, доказательств вины Москвы у них нет.
Мохамад отметил, что ракета, которой сбили лайнер, могла
быть сделана на Украине. Слова политика приводит .
При этом премьер-министр подчеркнул, что к катастрофе может
быть причастно тогдашнее руководство Незалежной. Падение Boeing MH17 произошло
спустя несколько месяцев после вступления в должность .
Выводы комиссии по расследованию причин трагедии глава
правительства Малайзии назвал политизированными. Некоторые стороны пытаются
реализовать свои политические интересы, подчеркнул политик. О каких сторонах
идет речь он не упомянул.
"С самого начала мы видим слишком много политики в этом,
идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже,
концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", —
отметил премьер Малайзии", – цитирует Мохамада .
О вине Порошенко за сбитый Boeing и гибель сотен людей
говорят уже давно. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко как-то
обмолвился, что приказ на уничтожение лайнера тогдашний украинский лидер отдал
лично. В вине убеждено даже его ближайшее окружение, утверждал
экс-депутат.
Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" был сбит в
небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они
погибли. Большая часть жертв – подданные Нидерландов. Украина сразу же обвинила
в катастрофе ополченцев Донбасса и Россию.
В сентябре прошлого года на брифинге в Москве представители
Минобороны России доказали причастность к трагедии украинских военных. Помимо
прочего, были представлены документы, свидетельствующие, что ракета из
установки "Бук", которой сбили Boeing, стояла на вооружении
украинской армии со второй половины 1980-х годов.