Посоветовал российским пенсионерам жить чуть-чуть впроголодь, чтобы эффективнее бороться с лишним весом. Начало гневной статьи о депутате Госдумы Геннадии Онищенко на ресурсе госдеповской пропаганды. Причем посыл подхватили и обычные граждане, чего эти недожурналисты и добивались.

"Посоветовал российским пенсионерам "жить чуть-чуть впроголодь", чтобы "эффективнее бороться с лишним весом". Начало гневной статьи о депутате Госдумы Геннадии Онищенко на ресурсе госдеповской пропаганды. Бывшему главному санитарному врачу России досталось за фразу, вынесенную в заголовок. Причем посыл пропагандистов подхватили и обычные граждане, чего эти недожурналисты и добивались.Действительно, предложение "жить впроголодь", да еще и в качестве рекомендации для пенсионеров, звучит весьма пренебрежительно. Естественно, что совет посчитали ничем иным, как требованием потуже затянуть пояса."Новый рецепт как умереть быстро и здоровым от доктора Онищенко" — емкое резюме всей порции гневных комментариев в адрес депутата. Дескать, совет "меньше есть" — вовсе не то, что хотелось бы слышать от народного избранника. Кто-то увидел в этом призыв к тотальной экономии, в рамках которой "можно питаться дубовой корой — и полезно и диетично". Онищенко и вправду известен своими эксцентричными заявлениями, но в данном случае, похоже, перебор. Видимо, как обычно важен контекст.Испытывать себя на выдержку без еды, морить себя голодом, пытать до истощения никто не призывал. Депутат заботился о здоровье граждан старшего поколения."Я же понимаю, что ухватили русские слова, которые вы давно не слышали, да? Словосочетание "чуть впроголодь жить" — вот за это зацепились, и сразу пошла реакция. Вот он цинично предлагает нашим пенсионерам, которые и так живут бедно. Не бедно мы живем, мы живем безответственно и неграмотно. Это не голод, это рационализация питания", — подчеркивает Онищенко.Разговоров о лишнем весе и особенно об отвисших животах много. Должно быть, к лету. Откуда началась волна вокруг слова "впроголодь"? Ученые из Американского гериатрического общества рассказали о методе, как избавиться от брюшного жира с помощью интервальных тренировок. Дальше пошли обсуждения. В нашем Минздраве добавили, что такой вид полноты (его еще называют центральным ожирением) тесно связан с риском сердечных заболеваний."Абдоминальный жир увеличивает риск инфарктов и инсультов, увеличивает риск развития сахарного диабета. Ожирение в пожилом возрасте сопровождается не только увеличением массы жира, но и снижением массы мышц", — говорит главный гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева.В Минздраве добавляют, что тут диетами можно только навредить. Задача не снижать количество еды, а скорректировать рацион. Это подтверждают диетологи."Для того, чтобы не увеличивался объем абдоминального жира, необходимо питаться в день не менее четырех раз. Длинные голодные отрезки времени способствуют выработке кортизола, который перенаправляет объем любой срочной еды, даже самой полезной, в абдоминальную зону", — поясняет диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.Так и формируется ожирение. Диетологи и фитнес-тренеры, но и, как понятно, законотворцы уверяют, что правильное питание — это только 70 процентов успеха. Убрать из рациона простые углеводы, то есть все сладкое. Забыть о картошке, макаронах и рисе. Избегать газировку и полуфабрикаты. Не говоря уже об алкоголе, который с ЗОЖем никак не вяжется. Остальные 30 процентов здоровья тела и духа — тренировки."Так как речь идет о людях старшего поколения, я рекомендую бассейн, тренировки на свежем воздухе, норвежскую ходьбу или просто велосипед. Специально активно качать пресс нет никакого смысла, потому что жир локально не горит", — говорит фитнес-тренер Эдуард Каневский.Но это вовсе не значит, что нужно исключать из своей зарядки упражнения на пресс, объясняет Геннадий Онищенко на своем примере."Я, например, делаю упражнения в течение часа-двух каждый день. И что касается как раз пресса, я где-то в день до тысячи-двух тысяч упражнений делаю с прессом", — рассказал Онищенко.Как итог — лишь несколько броских и необдуманных слов привели к целому скандалу. Хотя идея и посыл после разъяснений — здравые. Так может быть на этот раз волна негатива сыграла на руку всем? Ведь появился повод поговорить о здоровье старшего поколения.