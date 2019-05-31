В результате ссоры и возникших неприязненных отношений злоумышленник причинил потерпевшему телесные повреждения...

«Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступила информация из больницы о том, что к ним доставлен 19-летний москвич с телесными повреждениями.Полицейские установили, что на Цветном бульваре в результате ссоры и возникших неприязненных отношений неизвестный причинил потерпевшему телесные повреждения, которые, согласно справке из медицинского учреждения, относятся к категории тяжких.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Стрелецкой улице задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья мужчину.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60