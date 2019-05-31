Разгуливать на свободе бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко осталось недолго. В Киеве объявили об отправке экс-президента в следственный изолятор. Против политика возбуждено уже четыре уголовных дела, и вряд ли это предел.

Разгуливать на свободе бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко осталось недолго. В Киеве объявили об отправке экс-президента в следственный изолятор. Против политика возбуждено уже четыре уголовных дела, и вряд ли это предел.Необычайную активность против Порошенко развил бывшийзамглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. По всейвидимости, к проигравшему политику у него свои счеты.Портнов сообщил, что против Порошенко возбуждено пятое посчету уголовное дело – по подозрению в захвате власти. "К началу июля онможет быть помещен в следственный изолятор", – сообщил юрист.Несмотря на то, что ситуация для ухудшается скаждым днем, сдаваться на милость недругам бывший президент явно не собирается.На съезде партии "Европейская солидарность" он признался, что небоится уголовных дел."Я несу ответственность перед страной, украинскимнародом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований", – заявилполитик.А переживать бывшему президенту есть о чем: количествоуголовных разбирательств против него растет чуть ли не с каждым днем. Запоследнее время против политика возбудили четыре уголовных дела. Его обвинили вгосизмене и коррупции при распределении должностей, легализации преступныхдоходов и провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.Кроме того, Порошенко подозревают в узурпации судебнойвласти в своих интересах. Все производства правоохранительные органы начали позаявлению Портнова.Соратник Януковича уверен: компромата на хватитдля десятков уголовных дел. Он также подготовил заявления о захвате бывшимпрезидентом телеканала "Прямой", неуплате налогов и отмываниисредств. В ближайшее время юрист намерен добиться ареста имущества политика.