Разгуливать на свободе бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко осталось недолго. В Киеве объявили об отправке экс-президента в следственный изолятор. Против политика возбуждено уже четыре уголовных дела, и вряд ли это предел.
Разгуливать на свободе бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко осталось недолго. В Киеве объявили об отправке экс-президента в следственный изолятор. Против политика возбуждено уже четыре уголовных дела, и вряд ли это предел.
Необычайную активность против Порошенко развил бывший
замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. По всей
видимости, к проигравшему политику у него свои счеты.
Портнов сообщил, что против Порошенко возбуждено пятое по
счету уголовное дело – по подозрению в захвате власти. "К началу июля он
может быть помещен в следственный изолятор", – сообщил юрист.
Несмотря на то, что ситуация для ухудшается с
каждым днем, сдаваться на милость недругам бывший президент явно не собирается.
На съезде партии "Европейская солидарность" он признался, что не
боится уголовных дел.
"Я несу ответственность перед страной, украинским
народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований", – заявил
политик.
А переживать бывшему президенту есть о чем: количество
уголовных разбирательств против него растет чуть ли не с каждым днем. За
последнее время против политика возбудили четыре уголовных дела. Его обвинили в
госизмене и коррупции при распределении должностей, легализации преступных
доходов и провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Кроме того, Порошенко подозревают в узурпации судебной
власти в своих интересах. Все производства правоохранительные органы начали по
заявлению Портнова.
Соратник Януковича уверен: компромата на хватит
для десятков уголовных дел. Он также подготовил заявления о захвате бывшим
президентом телеканала "Прямой", неуплате налогов и отмывании
средств. В ближайшее время юрист намерен добиться ареста имущества политика.