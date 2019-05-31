Хоккеист Вашингтон Кэпиталз и сборной России Александр Овечкин включен в список номинантов на премию Спортсмен года по версии мужского журнала GQ. Издание отметило достижения Овечкина, ставшего самым результативным россиянином НХЛ.

Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин включен в список номинантов на премию "Спортсмен года" по версии мужского журнала GQ. Издание отметило достижения Овечкина, ставшего самым результативным россиянином НХЛ.Соперниками Ови в данной номинации станут боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, ставший в 2018 года чемпионом UFC, теннисист Карен Хачанов, в 2018 году завоевавший звание первой ракетки России и выигравший Кубок Кремля, конькобежец Павел Кулижников – обладатель нового мирового рекорда и чемпион мира в спринтерском многоборье, а также летающий лыжник Евгений Климов, ставший первым победителем Кубка мира из России.Победитель определится голосованием, которое завершится 31 июля 2019 года.