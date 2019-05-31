Пианистка опубликовала новый пост со своим возлюбленным в Instagram. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская сидит в автомобиле с Прохором Шаляпиным, при этом оба счастливо улыбаются.

Пианистка опубликовала новый пост со своимвозлюбленным в Instagram. На фото Виталина Цымбалюк-Романовская сидит вавтомобиле с Прохором Шаляпиным, при этом оба счастливо улыбаются.Экс-супруга известного актераАрмена Джигарханяна в подписи к фото поделилась строками из песни Игоря Талькова"Привал". Поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской оставили море комментариевпод новым снимком влюбленных."Виталина всегда вернасвоему мужчине. Как долго она жила со стариком, ухаживала за ним, как за малымдитем. Она мне нравится, пусть все будет хорошо у нее с Прохором, она умеетдержать удар, молодец!", – написала одна из пользовательниц соцсети, имея ввиду брак Виталины Цымбалюк-Романовской с Арменом Джигарханяном.Пианистка ответила подписчице."Да, с ухаживанием был перебор", – написала звезда. Не секрет, чтознаменитый актер сильно болел, и Цымбалюк-Романовская помогала немощному мужу.Напомним, – бывшая жена и муза актера Армена Джигарханяна. Послетяжелого развода она не упала духом, а наоборот расцвела. Сейчас у звезды романс молодым певцом Прохором Шаляпиным. Романтические отношения знаменитостей длятся ужегод. Пианистка и ее избранник регулярно публикуют фото и видеоотчеты друг сдругом на своих страницах в Instagram.Как писали "Дни.ру", есть те, кто не верит в искренность отношений пары. Но и Прохор Шаляпин неизменно заверяют ,что их отношения – вовсе не пиар-ход.