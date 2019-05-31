Певец поделился с поклонниками в Instagram своим ночным кошмаром. Дима Билан записал видео из постели, подробно рассказав о страшном сне.

Певец поделился с поклонниками в Instagram своим ночным кошмаром. Дима Биланзаписал видео из постели, подробно рассказав о страшном сне.Вид у артиста на ролике не выспавшийся – с большимитемными кругами под глазами. Ещесонный исполнитель признался, что в последнее время ему снится один и тот же кошмарныйсон. Дело в том, что Дима Билан панически боится забыть текст песни во времявыступления, и ему снится именно такая ситуация.В ролике певец подробноописал свой сон. А также поделился другими видениями. "Однажды перед репетициейшоу в Питере я проснулся от собственного крика: "Эй!!!". По идее, дальше долженбыл следовать текст: "Иди смело против правил!". Но даже это цветочки", – написалДима Билан. Кроме того, он сообщил, что однажды проснулся на спине, открылглаза, а перед ними была чья-то поднятая вверх нога.Резюмируя, попросилпользователей соцсети поделиться своими странными снами. В комментарияхпоклонники поддержали певца, отметив, что споют за него, если он забудет словаи поделились собственными кошмарами.Однако многие высмеялипубликацию , отнесшись к ней как у шутке. "Перекрестись и все пройдет","Простите, Дима, похохотала изрядно. Каждому свой персональный кошмар снится", "Уже с самого утра подняли мне настроение, забавныесны у вас", – написали фолловеры.