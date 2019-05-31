Певец поделился с поклонниками в Instagram своим ночным кошмаром. Дима Билан
записал видео из постели, подробно рассказав о страшном сне.
Певец поделился с поклонниками в Instagram своим ночным кошмаром. Дима Билан
записал видео из постели, подробно рассказав о страшном сне.
Вид у артиста на ролике не выспавшийся – с большими
темными кругами под глазами. Еще
сонный исполнитель признался, что в последнее время ему снится один и тот же кошмарный
сон. Дело в том, что Дима Билан панически боится забыть текст песни во время
выступления, и ему снится именно такая ситуация.
В ролике певец подробно
описал свой сон. А также поделился другими видениями. "Однажды перед репетицией
шоу в Питере я проснулся от собственного крика: "Эй!!!". По идее, дальше должен
был следовать текст: "Иди смело против правил!". Но даже это цветочки", – написал
Дима Билан. Кроме того, он сообщил, что однажды проснулся на спине, открыл
глаза, а перед ними была чья-то поднятая вверх нога.
Резюмируя, попросил
пользователей соцсети поделиться своими странными снами. В комментариях
поклонники поддержали певца, отметив, что споют за него, если он забудет слова
и поделились собственными кошмарами.
Однако многие высмеяли
публикацию , отнесшись к ней как у шутке. "Перекрестись и все пройдет",
"Простите, Дима, похохотала изрядно. Каждому свой персональный кошмар снится", "Уже с самого утра подняли мне настроение, забавные
сны у вас", – написали фолловеры.