Артистка показала бюджетный лайфхак. Певица Валерия поделилась им на своей странице в Instagram.

Артистка показала бюджетный лайфхак. ПевицаВалерия поделилась им на своей странице в Instagram.Тому, как выглядит исполнительница в 51 год, могут позавидовать имолоденькие девушки. Жена продюсера Иосифа Пригожина в отличной физическойформе.Чтобы поддерживать стройность фигуры и не набирать лишнихкилограммов, певица Валерия тщательно следит за питанием: не ест фаст-фуд,мучное, сладкое, сливочное масло, не пьет алкоголь и кофе. Кроме того, звездазанимается спортом.Певица Валерия много тренируется не только в спортзале, но и дома. Так, онаподелилась с поклонниками в соцсети упражнением, которое поможет привести себяв форму к лету. И на это совершенно не нужно тратить деньги."Ох и эффективная тренировка сегодня была наноги, но очень энергоемкая, не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения наверхнюю часть тела всегда легче", – написала в Instagram.Исполнительница добавила, что этот пост –продолжение разговора с подписчиками о том, сколько нужно денег, чтобырадоваться своему отражению в зеркале. "Что посеешь, то и пожнешь", – заключила. Пользователи соцсети согласились с артисткой, что для похуденияне нужно много денег – достаточно есть больше овощей и заниматься спортом.