Артистка показала бюджетный лайфхак. Певица
Валерия поделилась им на своей странице в Instagram.
Артистка показала бюджетный лайфхак. Певица
Валерия поделилась им на своей странице в Instagram.
Тому, как выглядит исполнительница в 51 год, могут позавидовать и
молоденькие девушки. Жена продюсера Иосифа Пригожина в отличной физической
форме.
Чтобы поддерживать стройность фигуры и не набирать лишних
килограммов, певица Валерия тщательно следит за питанием: не ест фаст-фуд,
мучное, сладкое, сливочное масло, не пьет алкоголь и кофе. Кроме того, звезда
занимается спортом.
Певица Валерия много тренируется не только в спортзале, но и дома. Так, она
поделилась с поклонниками в соцсети упражнением, которое поможет привести себя
в форму к лету. И на это совершенно не нужно тратить деньги.
"Ох и эффективная тренировка сегодня была на
ноги, но очень энергоемкая, не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на
верхнюю часть тела всегда легче", – написала в Instagram.
Исполнительница добавила, что этот пост –
продолжение разговора с подписчиками о том, сколько нужно денег, чтобы
радоваться своему отражению в зеркале. "Что посеешь, то и пожнешь", – заключила
. Пользователи соцсети согласились с артисткой, что для похудения
не нужно много денег – достаточно есть больше овощей и заниматься спортом.