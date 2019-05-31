По словам водителя такси, он подъехал за пассажиром к одной из гостиниц, и, когда начал грузить вещи в багажник, пассажир неожиданно пересел на водительское сиденье и уехал...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже.В отдел полиции обратился мужчина, работающий водителем такси. По его словам, он подъехал за пассажиром к одной из гостиниц, расположенной на Ярославском шоссе, и, когда начал грузить вещи в багажник, пассажир неожиданно пересел на водительское сиденье и уехал.Сумма ущерба составила 550 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний иностранный гражданин.По данному факту следствием ОМВД России по району Ярославский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29