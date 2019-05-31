В полицию обратился 38-летний житель столицы и сообщил о том, что его сын вымогает у него денежные средства за лечение кота...

В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 38-летний житель столицы. Мужчина сообщил о том, что его сын вымогает у него денежные средства за лечение кота.В результате проверки сотрудники полиции установили, что заявитель сам выбросил с балкона 3-го этажа своего питомца. Животное получило различные травмы, и ему потребовалось дорогостоящее лечение, в связи с чем сын заявителя попросил оплатить часть затраченных на операцию денежных средств. Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину.По данному факту дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22