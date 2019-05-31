Знаменитости умудряются оказаться в центре скандала в любое время года. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года.

Знаменитости умудряются оказаться в центре скандала в любое время года. О самых душераздирающих драмах, неприятных коллизиях и моментах триумфа звезд читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года.Истерия вокруг смерти 38-летней Юлии Началовой не утихает. Говорят, люди начали уносить землю с ее могилы, а крест стал мироточить. В РПЦ отреагировали на эту вакханалию.Непонятно, по какой причине, но на могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище началось настоящее паломничество. Люди решили, что земля там чудодейственная, и теперь пытаются унести хоть горстку: мол, лечит мозоли, защищает от сепсиса, избавляет от диабета и подагры. Некоторые даже "заряжают" воду и кремы на месте последнего пристанища артистки и утверждают, что крест мироточит.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 мая 2019 года, читайте в и специальных .