Сегодня, 31 мая, важный день для экс-возлюбленного Аллы Пугачевой. Примадонна, несмотря на расставание, не осталась в стороне.

Сегодня, 31 мая, важный день для экс-возлюбленного Аллы Пугачевой. Примадонна, несмотря на расставание, не осталась в стороне.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала старую черно-белую фотографию своего бывшего возлюбленного, популярного музыканта, исполнителя Владимира Кузьмина. Сегодня, 31 мая, прославленному артисту исполнилось 64 года. "С Днем Рождения!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – коротко поздравила с важной датой Алла Пугачева. Неизвестно, видел ли поздравление Владимир Кузьмин, так как пока никак не отреагировал на послание бывшей возлюбленной.Напомним, что Алла Пугачева встретила Владимира Кузьмина на закате своего брака с Евгением Болдиным. Говорят, тогда артистка была в депрессии из-за многочисленных измен мужа. К тому же у нее не было новых песен. И тут она встретила Владимира Кузьмина, который буквально оживил ее. В дуэте с молодым рокером Примадонна записала песню "Две звезды", которая стала настоящим хитом.Не было секретом, что артисты состояли в интимной близости. Первая жена Владимира Кузьмина Татьяна не так давно рассказала, что развелась с известным исполнителем из-за его измен с Аллой Пугачевой. Мол, Примадонна даже несколько раз беременела от него. "Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество. Потом несколько раз пыталась решить проблему с Аллой, беседовала лично, но все впустую", – плакала Татьяна в студии популярного ток-шоу "Звезды сошлись".Сейчас счастлива в браке с молодым юмористом Максимом Галкиным. У них подрастают двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Что касается личной жизни , то, по слухам, он состоит в браке с 27-летним музыкальным менеджером Светланой Карпухиной.