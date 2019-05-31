Сегодня, 31 мая, важный день для экс-возлюбленного Аллы Пугачевой. Примадонна, несмотря на расставание, не осталась в стороне.
Сегодня, 31 мая, важный день для экс-возлюбленного Аллы Пугачевой. Примадонна, несмотря на расставание, не осталась в стороне.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева опубликовала старую черно-белую фотографию своего бывшего возлюбленного, популярного музыканта, исполнителя Владимира Кузьмина. Сегодня, 31 мая, прославленному артисту исполнилось 64 года. "С Днем Рождения!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – коротко поздравила с важной датой Алла Пугачева. Неизвестно, видел ли поздравление Владимир Кузьмин, так как пока никак не отреагировал на послание бывшей возлюбленной.
Напомним, что Алла Пугачева встретила Владимира Кузьмина на закате своего брака с Евгением Болдиным. Говорят, тогда артистка была в депрессии из-за многочисленных измен мужа. К тому же у нее не было новых песен. И тут она встретила Владимира Кузьмина, который буквально оживил ее. В дуэте с молодым рокером Примадонна записала песню "Две звезды", которая стала настоящим хитом.
Не было секретом, что артисты состояли в интимной близости. Первая жена Владимира Кузьмина Татьяна не так давно рассказала, что развелась с известным исполнителем из-за его измен с Аллой Пугачевой. Мол, Примадонна даже несколько раз беременела от него. "Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество. Потом несколько раз пыталась решить проблему с Аллой, беседовала лично, но все впустую", – плакала Татьяна в студии популярного ток-шоу "Звезды сошлись".
Сейчас счастлива в браке с молодым юмористом Максимом Галкиным. У них подрастают двое детей: двойняшки Гарри и Лиза. Что касается личной жизни , то, по слухам, он состоит в браке с 27-летним музыкальным менеджером Светланой Карпухиной.