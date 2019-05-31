В отношениях между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко произошел перелом. Москва поставила официальному Минску ультиматум и выдвинула ряд условий. Их выполнение серьезно изменит жизнь Батьки.

В отношениях между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко произошел перелом. Москва поставила официальному Минску ультиматум и выдвинула ряд условий. Их выполнение серьезно изменит жизнь Батьки.Раньше президенты России и Белоруссии общались на равных, аЛукашенко любил повторять, что они – старые друзья и во всех проблемахразберутся сами. Перелом произошел в начале апреля на встрече в Пекине, гдеБатька, так и не признавший воссоединение Крыма с Россией, после беседы с Путиным сильно разозлился, швырнул стул ипоспешил покинуть столицу Китая.Российский лидер фактически выдвинул ультиматум Лукашенко, пишут авторыTelegram-канала "Кремлевский мамковед" в колонке на украинскомресурсе "Обозреватель". Он озвучил условия Батьке ещево время зимней встрече в Сочи, когда оба лидера отдыхали после катания налыжах.Требования таковы: проводит референдум обобъединении России и Белоруссии, пост главы Союзного государства занимаетПутин, а Батька становится секретарем Совета безопасности. Другой вариант -передача власти его старшему сыну Виктору, пишут авторы, ссылаясь на некиеанонимные источники в Кремле.Предложенные Путиным варианты "эмоциональноотвергнуты" Лукашенко, сообщает Telegram-канал. Более того, утверждаютавторы, Лукашенко приказал арестовывать "агентов российскоговлияния", чтобы зачистить в руководстве республики так называемуюпромосковскую партию. Подтверждением могут служить недавние арестывысокопоставленных чиновников, прежде всего бывшего заместителя госсекретаряСоюза безопасности Андрея Втюрина.При этом у Москвы есть запасной вариант усмирения Лукашенко.Если Батька продолжит сопротивляться интеграции, то Москва может подготовитьуказ об упрощении получения российского гражданства жителями Белоруссии.Ранее сообщалось, что Путин предложил Лукашенко постпремьер-министра Союзного государства. По мнению политолога Павла Усова,создания новой структуры можно ожидать в 2020-2024 году. В следующем годусостоятся выборы президента Белоруссии, а через несколько лет – президентаРоссии.Москва настойчиво продвигает идею Союзного государства,сказал эксперт в интервью телеканалу "Белсат". , полагаетаналитик, не в состоянии сопротивляться напору Путина.