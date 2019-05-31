Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса Великие имена России. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса Великие имена России. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Теперь аэропорт Шереметьево дополнится именем Александра Пушкина, аэропорт Домодедово — именем Михаила Ломоносова, аэропорт Внуково — именем Андрея Туполева. Кроме того, дополнительные имена получили еще 41 аэропорт в крупных городах России. Среди них Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Краснодар, Новосибирск, Самара, Симферополь, Сочи и другие.11 октября Общественная палата запустила общенациональный конкурс Великие имена России. Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов должны были дополнить именами выдающихся соотечественников. В ходе конкурса, проходившего в несколько этапов, россияне выбрали имена для крупных аэропортов страны.