Владимир Путин вручил многодетным семьям ордена Родительская слава. В ходе церемонии у главы государства состоялся тайный разговор.

Владимир Путин вручилмногодетным семьямордена "Родительская слава". В ходе церемонии у главы государства состоялся тайный разговор.Президент России Владимир Путин встретился с многодетными семьями со всей страны, чтобы вручить ордена "Родительская слава". Об этом сообщает .Глава государства заявил, что правительство продолжит поддерживать семьи и согласился с одним из награжденных, что в 90-е такой поддержки не было. При этом россияне все равно решались на большую семью."Все это действительно от Господа, от вашей души, от вашего сердца. Вы и есть те самые главные люди, которые определяют жизнь нашей страны, от которых зависит будущее нашей страны", – цитирует Путина .Лидер страны выразил уверенность, что в больших семьях не бывает плохого воспитания. Он указал на то, как много усилий приходится прилагать родителям, чтобы поставить детей на ноги.В этот момент речь Путина прервал детский возглас из зала. Президент с улыбкой заметил, что ребенок выражает согласие с его мнением о важности труда многодетных родителей.Позже маленький Иван Лисейцев из Севастополя смог пошептаться с Владимиром Путиным. Мальчик признался, что рассказал президенту о грядущем прибавлении в их семье. Он надеется, что родится сестренка – из семи детей в доме пока всего две девочки.Иван назвал главу государства добрым. А еще заверил, что не боялся подходить к российскому лидеру, передает