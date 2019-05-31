С момента развода с российским исполнителем Владом Соколовским громкие новости о жизни певицы Риты Дакоты появляются все чаще. Теперь девушка поведала о том, как для нее важно сексуальное самообразование.
С момента развода с российским исполнителем Владом Соколовским громкие новости о жизни певицы Риты Дакоты появляются все чаще. Теперь девушка поведала о том, как для нее важно сексуальное самообразование.
Недавно Рита
опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором удивлялась: почему в
2019 году люди все еще табуируют секс и боятся этой темы. Она высказала свое
мнение касательно этого и рассказала, что с недавних пор пристрастилась
к сексуальным практикам.
Известная
поп-исполнительница серьезно подходит к самообразованию в сфере секса. Она с
удовольствием посещает секс-тренинги, изучает тантру и даосские женские практики.
Также Дакота не постеснялась признаться, что у нее дома есть целая полка
секс-игрушек. По мнению певицы, образование в данной области играет огромное
значение для психологического и физического здоровья каждой женщины. Согласно
одному из учений, которым увлекается Дакота, если не уметь правильно
распределять сексуальную энергию, то высока вероятность серьезно
заболеть.
На столь
интимные размышления поп-исполнительницу подтолкнул пост ее подруги в
микроблоге, который вызвал массу недовольства среди пользователей. Рита Дакота
возмутилась, что люди в нашей стране до сих пор считают тему секса постыдной. "Недавно одна моя
приятельница блогер-стотысячник выложила пост на тему того, что ходит на
секс-тренинги <.> Я одобрительно прокомментила, ибо солидарна на все 100.
В комментах начался такой холивар, что пост она в итоге удалила. Меня это прям
взбомбило. Почему? Что в 2019 году может быть "стыдного" в секс-тренингах?"-
прокомментировала звезда.
В
завершение успешная певица и молодая мама посоветовала всем попробовать эти
практики, чтобы научиться получать от жизни максимум удовольствия и не
обращать внимания на мнение окружающих, потому что на самом деле всем плевать.