С момента развода с российским исполнителем Владом Соколовским громкие новости о жизни певицы Риты Дакоты появляются все чаще. Теперь девушка поведала о том, как для нее важно сексуальное самообразование.

С момента развода с российским исполнителем Владом Соколовским громкие новости о жизни певицы Риты Дакоты появляются все чаще. Теперь девушка поведала о том, как для нее важно сексуальное самообразование.Недавно Ритаопубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором удивлялась: почему в2019 году люди все еще табуируют секс и боятся этой темы. Она высказала своемнение касательно этого и рассказала, что с недавних пор пристрастиласьк сексуальным практикам.Известнаяпоп-исполнительница серьезно подходит к самообразованию в сфере секса. Она судовольствием посещает секс-тренинги, изучает тантру и даосские женские практики.Также Дакота не постеснялась признаться, что у нее дома есть целая полкасекс-игрушек. По мнению певицы, образование в данной области играет огромноезначение для психологического и физического здоровья каждой женщины. Согласноодному из учений, которым увлекается Дакота, если не уметь правильнораспределять сексуальную энергию, то высока вероятность серьезнозаболеть.На стольинтимные размышления поп-исполнительницу подтолкнул пост ее подруги вмикроблоге, который вызвал массу недовольства среди пользователей. Рита Дакотавозмутилась, что люди в нашей стране до сих пор считают тему секса постыдной. "Недавно одна мояприятельница блогер-стотысячник выложила пост на тему того, что ходит насекс-тренинги <.> Я одобрительно прокомментила, ибо солидарна на все 100.В комментах начался такой холивар, что пост она в итоге удалила. Меня это прямвзбомбило. Почему? Что в 2019 году может быть "стыдного" в секс-тренингах?"-прокомментировала звезда.завершение успешная певица и молодая мама посоветовала всем попробовать этипрактики, чтобы научиться получать от жизни максимум удовольствия и необращать внимания на мнение окружающих, потому что на самом деле всем плевать.