Почти месяц за жизнь 9-летнего мальчика боролись врачи

Почти месяц за жизнь 9-летнего мальчика боролись врачиШкольник, получивший серьезные ожоги тела на железной дороге, скончался в больнице.Напомним, трагедия случилась в начале мая в Вязниках. 9-летний мальчик забрался на железнодорожную цистерну, схватился за контактный силовой провод и получил удар током. Первую помощь ребёнку оказали в районной больнице при поддержке докторов из ОДКБ.Затем ребёнка, у которого осталась цела только одна голень, перевезли в ожоговый центр в Нижний Новгород.Как сообщил руководитель пресс-службы Ожогового центра Приволжского университета Алексей Никонов, ожоги мальчика были очень глубокие, поэтому стабилизировать его состояние не получилось. Мальчик скончался.