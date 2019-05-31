Здесь показали более 300 работ, выполненных в разной технике

Здесь показали более 300 работ, выполненных в разной техникеВ Музее Победы в столице открыли выставку «Дети рисуют мир». Здесь представили более 300 работ, выполненных в разных техниках – акварель, гуашь, карандаши. Свои рисунки прислали и ребята из Коврова.Экспозицию организовали при участии Союза городов воинской славы, Российского военно-исторического общества, Фонда поддержки Героев Советского Союза участников ВОВ «Звезда». Несколько лет назад 16 работ, которые прислали на конкурс, совершили путешествие вокруг земли на Международной космической станции вместе с членами экипажа МКС Федором Юрчихиным и Сергеем Рязанским.«Выставка «Дети рисуют мир» –подтверждение, что мы помним подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Дети рисуют этот мир так, как его представляют, как хотели бы жить – мирно и спокойно», – сказал заместитель директора Музея Победы Фёдор Смуглин.