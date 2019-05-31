По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на издание Chosun Ilbo, в КНДР казнен спецпредставитель страны по делам США Госсовета республики Ким Хек Чхоль. Одновременно смертный приговор был исполнен в отношении еще четырех должностных лиц МИД Северной Кореи, принимавших участие в саммите в Ханое.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на южнокорейское издание Chosun Ilbo, в КНДР казнен спецпредставитель страны по делам США Госсовета республики Ким Хек Чхоль. Одновременно смертный приговор был исполнен в отношении еще четырех должностных лиц МИД Северной Кореи, принимавших участие в саммите в Ханое.Неназванный источник сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить высших должностных лиц после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи, передает "Интерфакс".Как сообщалось, второй саммит США-КНДР прошел в Ханое саммит в конце февраля текущего года. Он закончился досрочно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции лидеров США и КНДР. Причиной разногласий стали санкции в отношении Северной Кореи. Как заявил после встречи на высшем уровне Дональд Трамп, КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.