Ксении Собчак не стоило распространяться о скандальной выходке известного дизайнера в отношении Ольги Бузовой. Склонность телеведущей разбалтывать то, что стоило бы сохранить в секрете, вызывает отвращение.

Ксении Собчак не стоило распространяться о скандальнойвыходке известного дизайнера в отношении Ольги Бузовой. Склонность телеведущейразбалтывать то, что стоило бы сохранить в секрете, вызывает отвращение.надо быть более разборчивой. Поднимая в своейпрограмме на YouTubeскандальные темы и копаясь в грязном белье, телеведущая не улучшает своюрепутацию. Это касается и ее рассказа о просьбе известного дизайнера – передатьОльге Бузовой, чтобы не носила вещи их бренда."Не знаю, кто этот дизайнер – но он, после этогозаявления Бузовой, может запросто потерпеть неудачу в делах. Такая снобистскаяпозиция не красит никого из людей. Как бы ты высоко не залетел – никогда незадирай свой нос. В худшем случае его просто могут начать игнорироватьселебрити, а это катастрофа для подобного бизнеса", – прокомментировалскандал "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян.Эксперт подчеркнул, что бизнес таких людей построен восновном на продажах вещей бренда состоятельным людям. А такое поведение можетоставить компанию без клиентов. Так что, скорее всего, дизайнеру придется вконце концов перед Бузовой извиняться.Ксения Собчак воспользовалась возможностью вылить очереднойведро помоев на Ольгу Бузову. При этом, по своим человеческим качествампоследняя явно превосходит светскую львицу."Если честно, в начале карьеры Ольги Бузовой я был кней негативно расположен, как многие. Но сейчас я вижу, что я ошибался. Эточеловек из народа, которому просто повезло в нужное время попасть в нужноеместо. Но она не утратила своих человеческих качеств и не перестала бытьпростой и искренней. Видно, что любые подобные ситуации приносят ей боль -несмотря на то, что она стала за эти годы сильной", – сказал Манукян.Ольге Бузовой эксперт пожелал удачи во всех делах. Но натакие пожелания не распространяются. "А вот Ксении Собчак ябы хотел пожелать обратного. Она мне настолько отвратительна, что всякий раз,когда даже просто произношу ее имя, хочется сразу помыть язык с мылом",заключил эксперт.Ранее на своем YouTube-канале призналась, чтоизвестные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой. Пословам телеведущей, один из них, представитель известной во всем мире компании,передал через журналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда.Позже возмущенная Бузова заявила, что дизайнер может забрать все купленные еювещи с этим логотипом и вернуть ей деньги.