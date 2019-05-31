Ксении Собчак не стоило распространяться о скандальной
выходке известного дизайнера в отношении Ольги Бузовой. Склонность телеведущей
разбалтывать то, что стоило бы сохранить в секрете, вызывает отвращение.
Ксении Собчак не стоило распространяться о скандальной
выходке известного дизайнера в отношении Ольги Бузовой. Склонность телеведущей
разбалтывать то, что стоило бы сохранить в секрете, вызывает отвращение.
надо быть более разборчивой. Поднимая в своей
программе на YouTube
скандальные темы и копаясь в грязном белье, телеведущая не улучшает свою
репутацию. Это касается и ее рассказа о просьбе известного дизайнера – передать
Ольге Бузовой, чтобы не носила вещи их бренда.
"Не знаю, кто этот дизайнер – но он, после этого
заявления Бузовой, может запросто потерпеть неудачу в делах. Такая снобистская
позиция не красит никого из людей. Как бы ты высоко не залетел – никогда не
задирай свой нос. В худшем случае его просто могут начать игнорировать
селебрити, а это катастрофа для подобного бизнеса", – прокомментировал
скандал "Дням.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт подчеркнул, что бизнес таких людей построен в
основном на продажах вещей бренда состоятельным людям. А такое поведение может
оставить компанию без клиентов. Так что, скорее всего, дизайнеру придется в
конце концов перед Бузовой извиняться.
Ксения Собчак воспользовалась возможностью вылить очередной
ведро помоев на Ольгу Бузову. При этом, по своим человеческим качествам
последняя явно превосходит светскую львицу.
"Если честно, в начале карьеры Ольги Бузовой я был к
ней негативно расположен, как многие. Но сейчас я вижу, что я ошибался. Это
человек из народа, которому просто повезло в нужное время попасть в нужное
место. Но она не утратила своих человеческих качеств и не перестала быть
простой и искренней. Видно, что любые подобные ситуации приносят ей боль -
несмотря на то, что она стала за эти годы сильной", – сказал Манукян.
Ольге Бузовой эксперт пожелал удачи во всех делах. Но на
такие пожелания не распространяются. "А вот Ксении Собчак я
бы хотел пожелать обратного. Она мне настолько отвратительна, что всякий раз,
когда даже просто произношу ее имя, хочется сразу помыть язык с мылом",
заключил эксперт.
Ранее на своем YouTube-канале призналась, что
известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой. По
словам телеведущей, один из них, представитель известной во всем мире компании,
передал через журналистку просьбу Бузовой – не носить кожаную куртку его бренда.
Позже возмущенная Бузова заявила, что дизайнер может забрать все купленные ею
вещи с этим логотипом и вернуть ей деньги.