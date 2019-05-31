В очередном выпуске
своей программы Осторожно, Собчак, ведущая затронула тему, которую обсуждают
уже несколько дней. Ксения Собчак столкнула лбами известных богатых женщин и
молодую гвардию, так называемых инстаграмщиц.
В очередном выпуске
своей программы "Осторожно, Собчак", ведущая затронула тему, которую обсуждают
уже несколько дней. Ксения Собчак столкнула лбами известных богатых женщин и
"молодую гвардию", так называемых инстаграмщиц.
Девушки обсуждали – кто
как зарабатывает и как тратит деньги. После
выхода программы на Ксению Собчак обрушилась лавина критики.
Знаменитость решила ответить пользователям Сети. "Что ж, выскажусь
и я на эту тему. Мне кажется, что ничего плохого если так получилось, что твой
мужчина зарабатывает сильно больше тебя – нет... Я думаю, презрительным
"содержанки" люди часто маркируют нечто иное", – высказалась Ксения Собчак на
своей странице в Instagram.
При этом она отметила, что никому не придет в голову говорить
такое о жене Билла Гейтса или, обсуждая новый фильм режиссера Авдотьи Смирновой,
клеймить ее супругом Анатолием Чубайсом. "Мне кажется, (но может я и ошибаюсь),
что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-то
из мужей героинь, а способ их траты и образ жизни", – вступилась за "молодую
гвардию"
Светская львица предложила задуматься: если бы те же героини ее
передачи обсуждали "не амбассадоров Шанель, а помощь онтологическим больным" –
реакция была бы совершенно иная. "Получается, что такое желание повесить ярлык
на героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом их
траты", – сделала вывод