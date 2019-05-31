В очередном выпуске своей программы Осторожно, Собчак, ведущая затронула тему, которую обсуждают уже несколько дней. Ксения Собчак столкнула лбами известных богатых женщин и молодую гвардию, так называемых инстаграмщиц.

В очередном выпускесвоей программы "Осторожно, Собчак", ведущая затронула тему, которую обсуждаютуже несколько дней. Ксения Собчак столкнула лбами известных богатых женщин и"молодую гвардию", так называемых инстаграмщиц.Девушки обсуждали – ктокак зарабатывает и как тратит деньги. Послевыхода программы на Ксению Собчак обрушилась лавина критики.Знаменитость решила ответить пользователям Сети. "Что ж, выскажусьи я на эту тему. Мне кажется, что ничего плохого если так получилось, что твоймужчина зарабатывает сильно больше тебя – нет... Я думаю, презрительным"содержанки" люди часто маркируют нечто иное", – высказалась Ксения Собчак насвоей странице в Instagram.При этом она отметила, что никому не придет в голову говоритьтакое о жене Билла Гейтса или, обсуждая новый фильм режиссера Авдотьи Смирновой,клеймить ее супругом Анатолием Чубайсом. "Мне кажется, (но может я и ошибаюсь),что такое раздражение вызывает у людей не факт наличия больших денег у кого-тоиз мужей героинь, а способ их траты и образ жизни", – вступилась за "молодуюгвардию"Светская львица предложила задуматься: если бы те же героини еепередачи обсуждали "не амбассадоров Шанель, а помощь онтологическим больным" –реакция была бы совершенно иная. "Получается, что такое желание повесить ярлыкна героинь связано не с происхождением денег на самом деле, а со способом ихтраты", – сделала вывод