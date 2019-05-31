Певец резко отреагировал на очередные обвинения в свой адрес. Влад Соколовский не выбирал выражений.

Певец резко отреагировал на очередные обвинения в свойадрес. Влад Соколовский не выбирал выражений.На днях известный блогер Марьяна Ро сделала заявление.Девушка рассказала в интервью, что Влад Соколовский домогался ее, будучи вбраке с Ритой Дакотой.По словам блогера, певец писал ей в соцсетях, предлагая интимную близость. Марьяна сообщила, что проигнорировалавсе предложения Влада.Слова блогера задели певца за живое. Влад Соколовский взорвалсяот негодования и решил прокомментировать неожиданное признание Ро."В очередной раз украшаю новостные ленты своимдемонизированным образом. Нашли, ***, вечного злодея... Так выпьем же за "человеческую"натуру и неисправимое желание танцевать на чужих костях, во благо рейтингов иеще *** пойми чего. И отдельный бокал – за мой непоколебимый, уже сформированный*** в этом во всем", – отметил в личном Instagram.Напомним, артист расстался с вокалисткой Ритой Дакотойв прошлом году. Певица узнала, что Влад изменял ей на протяжении всейсовместной жизни. Более того, среди любовниц Соколовского были девушки, которыхартистка знала лично. Даже ради малолетней дочери Мии Рита не стала сохранятьсемью. Пока Дакота приходила в себя от пережитого шока, тут и там объявлялисьдамы, которые вспоминали о связи с еще женатым .