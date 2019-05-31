Певица выложила в свой
микроблоге снимки в откровенном образе. Ани Лорак позировала без бюстгальтера,
продемонстрировав свою упругую грудь.
Певица выложила в свой
микроблоге снимки в откровенном образе. Ани Лорак позировала без бюстгальтера,
продемонстрировав свою упругую грудь.
Фото артистка
опубликовала в Instagram. Ани Лорак позирует в сером боди с глубоким декольте
со шнуровкой. Также на звезде бежевые капри и босоножки. Исполнительница
дополнила образ аксессуарами: большими серьгами и очками.
Самые преданные
поклонники посчитали, что певица хороша в любом виде и рассыпались в
комплиментах. Однако большинству образ Ани Лорак не понравился. Хейтеры набросились
на знаменитость с резкой критикой.
"Соскам
передавай привет", "Такие
фото делают женщины отчаявшиеся… ужасно. У стилиста выходной?", "Ужасный
прикид", "Что-то штанишки мне твои не нравятся", "Женщина
шикарная, но образ ужасный! Эти брюки... Сам ракурс оставляет желать лучшего.
Руки как будто руки 60-летней женщины", "Сколько можно выставлять свои то
трусы, то сиси. Каролина, вам это не к лицу позорное фото", – заклевали
фолловеры.
Отметим, что звезда любит публиковать фото в смелых
нарядах, демонстрируя грудь. Однако многие считают, что она испортила свою
естественную красоту.
Как писали "Дни.ру", ранее пользователи Сети обвинили певицу в
злоупотреблении пластическими операциями. "Перестаньте менять себя! Мы
скоро Вас не узнаем!", "Вся понакачалась, а была красотка...",
– написали поклонники