Певица выложила в свой микроблоге снимки в откровенном образе. Ани Лорак позировала без бюстгальтера, продемонстрировав свою упругую грудь.

Певица выложила в своймикроблоге снимки в откровенном образе. Ани Лорак позировала без бюстгальтера,продемонстрировав свою упругую грудь.Фото артисткаопубликовала в Instagram. Ани Лорак позирует в сером боди с глубоким декольтесо шнуровкой. Также на звезде бежевые капри и босоножки. Исполнительницадополнила образ аксессуарами: большими серьгами и очками.Самые преданныепоклонники посчитали, что певица хороша в любом виде и рассыпались вкомплиментах. Однако большинству образ Ани Лорак не понравился. Хейтеры набросилисьна знаменитость с резкой критикой."Соскампередавай привет", "Такиефото делают женщины отчаявшиеся… ужасно. У стилиста выходной?", "Ужасныйприкид", "Что-то штанишки мне твои не нравятся", "Женщинашикарная, но образ ужасный! Эти брюки... Сам ракурс оставляет желать лучшего.Руки как будто руки 60-летней женщины", "Сколько можно выставлять свои тотрусы, то сиси. Каролина, вам это не к лицу позорное фото", – заклевалифолловеры.Отметим, что звезда любит публиковать фото в смелыхнарядах, демонстрируя грудь. Однако многие считают, что она испортила своюестественную красоту.Как писали "Дни.ру", ранее пользователи Сети обвинили певицу взлоупотреблении пластическими операциями. "Перестаньте менять себя! Мыскоро Вас не узнаем!", "Вся понакачалась, а была красотка...",– написали поклонники