Подозреваемые, не намереваясь выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками по их возврату, похитили денежные средства...
«Оперативники ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что фигурантки под видом осуществления инвестиционной деятельности на рынке финансовых услуг привлекали граждан к размещению денежных средств в организации. Однако подозреваемые, не намереваясь выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками по их возврату, похитили денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении злоумышленниц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники полиции установили, что подозреваемые похитили денежные средства более 44 вкладчиков на общую сумму более 50 миллионов рублей.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29