Подозреваемые, не намереваясь выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками по их возврату, похитили денежные средства...

«Оперативники ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что фигурантки под видом осуществления инвестиционной деятельности на рынке финансовых услуг привлекали граждан к размещению денежных средств в организации. Однако подозреваемые, не намереваясь выполнять обязательства, взятые перед вкладчиками по их возврату, похитили денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению.По данному факту СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении злоумышленниц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники полиции установили, что подозреваемые похитили денежные средства более 44 вкладчиков на общую сумму более 50 миллионов рублей.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29